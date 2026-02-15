Malena Demateis es la Reina de la Vendimia de Santa Rosa

fiesta de la vendimia de santa rosa Santa Rosa vivió su fiesta Vigías del Origen. Foto: Municipalida de Santa Rosa

La Vendimia de Santa Rosa

Santa Rosa celebró su Vendimia departamental "Vigías del origen". El guion se relacionó con la historia y la identidad de Santa Rosa a través de figuras simbólicas que representaron la memoria de la comunidad.

Se evocaron las raíces del departamento, el legado de los antepasados y el papel de la Casa Ventura Segura como referencia histórica y cultural.

Malena Agustina Demateis, de 23 años terminó de cursar la Licenciatura en Enología y entre sus actividades personales se encuentra compartir tiempo con su familia y amigos y visitar bodegas. Representó al Club Social y Deportivo California del Este, de La Dormida.

La virreina es Paula Salomón del Club Eliseo Ortiz.

La Vendimia de Santa Rosa coincide con la realización del Festival de la Cueca y el Damasco que concluirá este lunes.