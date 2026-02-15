Inicio Sociedad Fiesta de la Vendimia
Fiestas departamentales

Malena Demateis es la Reina de la Vendimia de Santa Rosa

Tras la postergación del día anterior por razones climáticas, Santa Rosa pudo realizar su Fiesta de la Vendimia y coronó a Malena Demateis

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Malena Demateis es la nueva Reina de Santa Rosa.

Malena Demateis es la nueva Reina de Santa Rosa.

Foto: Municipalidad de Santa Rosa

Malena Demateis, representante del Club Social y Deportivo California del Este, es la nueva reina departamental de la Vendimia de Santa Rosa.

La flamante soberana representará al departamento del Este en la Fiesta Nacional de la Vendimia que tendrá lugar el 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day con el Acto Central.

La última reina nacional que salió de Santa Rosa fue hace 4 años con Natasha Sánchez. Antes, en 2010, resultó electa la actual intendenta del departamento, la dirigente peronista Flor Destéfanis.

fiesta de la vendimia de santa rosa
Santa Rosa vivi&oacute; su fiesta Vig&iacute;as del Origen.

Santa Rosa vivió su fiesta Vigías del Origen.

La Vendimia de Santa Rosa

Santa Rosa celebró su Vendimia departamental "Vigías del origen". El guion se relacionó con la historia y la identidad de Santa Rosa a través de figuras simbólicas que representaron la memoria de la comunidad.

Se evocaron las raíces del departamento, el legado de los antepasados y el papel de la Casa Ventura Segura como referencia histórica y cultural.

Malena Agustina Demateis, de 23 años terminó de cursar la Licenciatura en Enología y entre sus actividades personales se encuentra compartir tiempo con su familia y amigos y visitar bodegas. Representó al Club Social y Deportivo California del Este, de La Dormida.

La virreina es Paula Salomón del Club Eliseo Ortiz.

La Vendimia de Santa Rosa coincide con la realización del Festival de la Cueca y el Damasco que concluirá este lunes.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar