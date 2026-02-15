Martina Rocío Arenas es la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz

fiesta de la vendimia de godoy cruz "Origen y futuro" se denominó la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

El Parque San Vicente, a pleno

La Fiesta de la Vendimia 2026, titulada “Origen y Futuro”, se desarrolló en el Parque San Vicente. Contó con una producción teatral y musical escrita por Darío Anís y dirigida por Paula Giuffrida.

"El deseo es que se haya disfrutado la fiesta, se hizo con mucho esfuerzo para todos los godoicruceños#, resaltó el intendente Diego Costarelli.

La velada tuvo una puesta de más de 180 artistas en escena y un gran despliegue tecnológico al servicio de un relato muy emotivo y divertido.

Además, tras esto se desarrolló la Peña Folclórica y, en paralelo, el Festival a Morfar, que continuará hasta el lunes.

En la celebración estuvieron presentes Analia Ortiz Baeza (quien cumplió 50 años como Reina Nacional de la Vendimia) y Gabriela Koltes, la última soberana departamental que se quedó con la corona nacional.

La elección de la Reina de la Vendimia

Las reinas salientes Olivia Chretien y Emilia Fernández saludaron a los presentes en castellano, lengua de señas y en diferentes idiomas.

Los vecinos pudieron acceder a la votación desde varias jornadas previas para participar de manera online.

Para ser parte de la selección, los interesados debían ser mayores de 18 años y tener domicilio en Godoy Cruz, según el último padrón electoral.

Martina Rocío Arenas obtuvo 1.234 votos y Luna Puebla Pierpaoli cosechó 1.048 apoyos. En total, más de 5.500 personas participaron de la votación.

La nueva soberana presentó el proyecto "Comer bien, sentirse bien". Promueve una alimentación saludable, consciente e inclusiva, entendiendo la nutrición como una herramienta clave para el bienestar y la calidad de vida.

fiesta de la vendimia de godoy cruz1 La imagen de Delia Larrive Escudero, primera Reina de la Vendimia, en 1936. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

De qué trató la fiesta “Origen y Futuro”

En 2026 se cumplen 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la que Delia Larrive Escudero, una joven godoicruceña que trabajaba en las viñas, fue elegida como la primera soberana de esta festividad, en 1936. Por esto, su historia fue uno de los aspectos centrales de la obra.

El vínculo con la tierra, el trabajo colectivo, la herencia de los pueblos originarios, la inmigración y el rol fundamental de la mujer fueron algunos de los momentos más sobresalientes del relato.

Danzas folclóricas, tango y lenguajes urbanos se unieron en la historia de Ayelen, una joven trabajadora de una bodega, que vio alterada su rutina por un inesperado accidente tecnológico.

De esta manera, lo que comienza como un error se transforma en una oportunidad: descubrir un nuevo mundo donde la innovación, el conocimiento y el devenir histórico se entrelazan.

Al finalizar, Delia Larrive Escudero, en una representación realizada con IA, agradeció por no olvidar las raíces de la Vendimia. Posteriormente, la banda local Pasado Verde se sumó al espectáculo.