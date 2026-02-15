El ejército de Estados Unidos prepara operaciones militares y responde a un país que puso a prueba su autoridad

La estrategia de Estados Unidos contempla desplegar un arsenal completo en Medio Oriente. Portaviones, cazas, destructores con misiles guiados y miles de tropas adicionales, capaces de lanzar ataques precisos y defenderse de represalias. No se prevé, por ahora, un despliegue masivo de fuerzas terrestres, siguiendo la línea de cautela que Trump ha expresado en repetidas ocasiones.

USA ejercito (1)

Estados Unidos en medio oriente

El objetivo declarado por Estados Unidos es disuadir y, si se ordena, ejecutar ataques contra lo que considera amenazas estratégicas iraníes. Pero la escala de la planificación va más allá de simples ataques quirúrgicos, los militares han esbozado escenarios para una campaña sostenida, de múltiples semanas, que podría incluir golpes no solo contra instalaciones nucleares, sino también contra centros estatales y estructuras de seguridad iraníes.

Este despliegue ocurre en paralelo con un intento de negociación diplomática en Ginebra, donde enviados de Estados Unidos como Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con representantes iraníes, con Omán actuando como mediador. Pero incluso antes de ese diálogo, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que un acuerdo con Teherán sería difícil de alcanzar.

Irán podría responder rápidamente con misiles capaces de golpear bases estadounidenses y rutas comerciales críticas. Existe riesgo de escalada en la región y de un ciclo continuo de ataques y represalias.