El amague de Milei que dejó a varios con los rulos hechos

A la fuerte puja entre los intendentes peronistas con el gobernador Alfredo Cornejo, sobre todo con Omar Félix, se suma la tensión que hay dentro del mismo justicialismo donde al tironeo con el kirchnerismo se suma la puja disimulada entre los mismos intendentes que ya empiezan a limpiar el parabrisas viendo en la ruta y no tan lejos el 2027.

Milei supo todo lo que tiene que ver con lo interno: se anotició de que el kirchnerismo le plantó bandera a los Félix en San Rafael pero no a Matías Stevanato en Maipú y la respuesta al porqué tampoco se hizo esperar.

Jugar pero para quién

Venir para hacerle el juego a Cornejo que se quedó con la mayoría de los candidatos a concejales en todos los departamentos no era opción para la figurita más cara del álbum mileísta toda vez que el futuro en esa alianza se presenta nublado ya que más temprano que tarde el propio Luis Petri deberá empezar una puja por el poder interno para decidir quién será el candidato a gobernador en 2027 por ese sector de mantenerse unido 2 años más.

El periodista Julián Imazio contó en su columna del domingo pasado que los libertarios se desengancharán de los radicales en la Legislatura provincial: cada uno con su rancho. Entonces, ¿a quién vendría a hacerle el juego Milei con su visita, a los libertarios o a los radicales? Mejor irse a Estados Unidos.

Las cuestiones de agenda funcionan como la excusa más vieja de la historia de la humanidad cuando hay que zafar rapidito.

javier milei luis petri mendoza El futuro en la alianza entre LLA y Cambia Mendoza se presenta nublado ya que más temprano que tarde el propio Luis Petri deberá empezar una puja por el poder interno de cara a las elecciones de 2027. Foto: gentileza La Libertad Avanza

Teatro de operaciones

En la misma semana en la que el presidente decidió no venir pasaron muchas más cosas en la Argentina. Se discutió la reforma laboral con mucho consenso adentro y mucho teatro afuera.

"Teatro” se llama a las operaciones que se llevan a cabo en cumplimiento del despliegue de un operativo de seguridad con fines estratégicos para blindar un área determinada a cargo de las fuerzas del Estado. Fuera del Congreso de la Nación se sucedieron imágenes que parecían ensayadas.

La verdad es que generar disturbios, romper veredas y tirar molotovs es sinónimo de peronismo, kirchnerismo o de "los zurdos” desde hace tiempo en el país. Es tan obvio que la culpa se le endilgue a esos sectores, que montar un teatro con actores dispuestos a inmolarse actuando de quilomberos no debería extrañarnos en la Argentina de hoy.

También es verdad que los alrededores del Congreso fueron un fracaso, nadie pudo movilizar las columnas de trabajadores que supieron verse en el país en otros tiempos: la CGT y sus muchedumbres de laburantes, bien gracias.

reforma laboral El Senado le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo de la reforma laboral. La diferencia a favor fue de 12 votos.

Socialismo y mileísmo juntos

La política ha ingresado en un cono de la repetición que consagra la figura de Milei como el único capaz de imponer una agenda política que bordea los resultados más insólitos posicionando a los sectores de Elisa Carrió y del socialismo en el mismo sentido de las miradas del presidente.

Por caso, Esteban Paulón, un diputado socialista de Santa Fe, y los pocos legisladores que le quedan a Carrió en el Congreso a favor de la baja de la edad de imputabilidad de menores para que un casi niño pueda ser juzgado con el mismo Código Penal que un adulto.

El argumento "delito de adulto, pena de adulto” es a mi criterio producto de un reduccionismo absoluto. Un niño que delinque en Argentina tuvo un motivo para delinquir: puede haber sido el consumo problemático de sustanciaso la violencia intrafamiliar que padeció.

Pibes chorros

Por eso en la mayoría de los casos, los delincuentes adolescentes o niños son pibes de barriadas pobres atravesados por realidades llenas de ausencias y necesidades insatisfechas en un mundo desbordado de fotos donde el consumo y el dinero son objetos de culto.

Será cuestión de esperar las primeras estadísticas de pibes privados de su libertad en cárceles comunes para certificar la clase social a la que pertenecen.

Lo que pasó en el Senado nacional también fue para el regocijo del presidente porque la reforma laboral se impuso sin sobresaltos. Ambas piezas legislativas van camino a convertirse en ley cuando crucen la calle y sean tratadas en la otra cámara.

La Argentina se empeña en regalarnos fotos que ni los mejores sueños ni las peores pesadillas se hubieran animado a mostrarnos.