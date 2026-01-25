Cornejo se afila los dientes con la ayuda de la interna peronista

Más: se alió al partido de Javier Milei en Mendoza y repetirá esa experiencia en las elecciones comunales que tendrán lugar en 6 departamentos de la provincia el próximo 22 de febrero.

No es nada nuevo que los intendentes peronistas distan mucho de reportar a la estructura del kirchnerismo en Mendoza encabezada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La legisladora ultracristinista –única mendocina que visita a la ex presidenta y está en contacto con ella- bajó a su tropa la orden de pudrirla en la elección de concejales del próximo 22 de febrero. Aunque con algunas picardías.

anabel fernandez saagsti.webp El kirchnerismo en Mendoza es encabezado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Foto: archivo

¿La saña es con el Emir?

¿Será que Anabel prefiere jugar para el libertoradicalismo antes que para el peronismo que representa desde hace años en el Congreso? A juzgar por sus últimos movimientos políticos, sí.

Llevará candidatos propios en 3 de los 6 departamentos que compulsan por los cargos de ediles en las próximas elecciones. Llama la atención que plantearon batalla en San Rafael pero no en Maipú ni en ninguno de los otros departamentos conducidos por el peronismo: Santa Rosa y La Paz.

La saña pareciera ser con el presidente del partido peronista mendocino Emir Félix. Le complican las cosas rompiendo el peronismo en el principal departamento del Sur porque la pelea que viene será voto a voto si se tiene en cuenta que en la última contienda el mileísmo unido al radicalismo gobernante en Mendoza se alzó con una contundente victoria.

emir felix El presidente del Partido Justicialista en Mendoza, Emir Félix. El kirchnerismo dará pelea en San Rafael en las próximas elecciones. Foto: Partido Justicialista Mendoza

Carta Orgánica polémica

Al propio Emir enfrentarán en la elección que está convocada para elegir convencionales encargados de redactar la Carta Orgánica municipal, una idea sanrafaelina que busca cumplir con el espíritu de la Constitución Nacional reformada en 1994 y a la que Mendoza le ha dado la espalda.

Digo “está convocada” porque también está en dudas: el diputado provincial José Luis Ramón presentó un recurso ante la Corte de Justicia provincial por considerarla inconstitucional al no haber una reforma previa de la constitución provincial que ampare e impulse cartas orgánicas municipales y además metió una medida cautelar para que se dé de baja esa elección que considera estuvo "mal hecha”.

El pedido fue realizado en plena feria y la Corte no habilitó la posibilidad de tratarla en enero por lo que espera en la fila de asuntos que aguardan a los cortesanos a la vuelta de sus vacaciones.

Peronismo roto ganancia de uno solo

La situación que se da en San Rafael es papita pal' loro para el libertocornejismo que se afila los dientes saboreando una posible victoria lo que dejaría heridos en la mitad de sus mandatos a varios jefes comunales.

No es la primera vez que el oficialismo provincial y una parte del peronismo parecieran trabajar en tándem. Las elecciones son pruebas de lealtades y traiciones toda vez que las internas funcionan ordenando o desmadrando de tal manera que termina beneficiándose el de enfrente, “así she corta”.

Seduciendo al león

Sabido es que Javier Milei anda reco rriendo el país con su “Tour de la Gratitud”, una gira que lo lleva a visitar las provincias en las que en octubre pegó una paliza y que lo podría traer a Mendoza en las vísperas de las elecciones comunales de febrero.

La idea del gobernador es traer a Milei a San Rafael lo más pegado que se pueda al domingo 22, aunque antes del cierre de campaña que opera el 19 de febrero. Con esa estocada, Cornejo -con la inestimable ayuda de Fernández Sagasti- busca preparar el terreno en un departamento que le es esquivo desde hace más de 20 años y cuna de la figura más importante del peronismo mendocino hoy: Emir Félix.