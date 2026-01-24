Hebe Casado pidió extremar precauciones ante las crecidas

Hebe Casado- Vendimia de San Rafael La Vendimia de San Rafael estuvo marcada por la contingencia climática de este viernes y la vicegobernadora Hebe Casado habló del tema. Mostró su preocupación por las crecidas. Foto: prensa Senado de Mendoza

Se corrió el horario de la Vendimia de San Rafael por posibles tormentas

Frente a una nueva alerta por tormentas eléctricas con caída de granizo, la organización de la Fiesta de la Vendimia de San Rafael retrasó la actividad y comenzó pasadas las 22.30.

Más tarde, el cielo se despejó completamente después de la presencia de viento y algunos chaparrones aislados.

Con el correr de la noche, los festejos pudieron concretarse sin contratiempos, para seguir con la elección de la Reina de la Vendimia de San Rafael.

Vendimia federal

Consultada sobre el significado de la Vendimia, Casado subrayó que se trata de una fiesta que trasciende lo local: “Más allá de ser hija de productores, creo que para todos los mendocinos la Vendimia es una celebración que nos representa en el mundo. Es nuestra Fiesta Nacional y pone en valor no solo el trabajo artístico, sino también el esfuerzo de los productores de cada departamento”.

Finalmente, destacó la importancia de mantener el carácter federal de la Vendimia y convocó a toda la provincia a participar de los festejos centrales en la capital mendocina. “Es fundamental que todos los departamentos tengan su Vendimia y que luego nos encontremos en Mendoza, en la primera semana de marzo, para vivir juntos la Vendimia Nacional y la elección”, resaltó la vicegobernadora.