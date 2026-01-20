La vicegobernadora Hebe Casado siguió los pasos del presidente Javier Milei y se subió a un escenario con el Chaqueño Palavecino. Sin embargo, ella lo hizo en el Encuentro de las Naciones, en Junín y sin intención de cantar, sino más bien de acompañar el show y saludar al público que llenó el parque Dueños del Sol, de ese departamento.
Hebe Casado se subió al escenario con el Chaqueño Palavecino y lo contó en sus redes
Fue en el festival "Encuentro de las Naciones" en Junín. En su publicación, Hebe Casado agradeció al intendente Mario Abed por la invitación al encuentro
Una Hebe Casado emocionada por la oportunidad, lo publicó en sus redes sociales.
Hebe Casado difundió su encuentro con el Chaqueño Palavecino en redes
En su cuenta de X, donde relata casi todas las experiencias de las que es parte y también suele utilizar para difundir sus opiniones -con las que ha levantando polémica muchas veces- la vicegobernadora se refirió al artista: "Este lunes vivimos una noche especial, con un cierre a pura emoción de la mano del Chaqueño Palavecino. Tuve la oportunidad de saludarlo y felicitarlo por un show enorme, de esos que conectan con la gente y hacen cantar a todos".
Para rematar, agregó: "Ver a tantas familias juntas, compartiendo música y tradiciones, es lo que le da sentido a este tipo de encuentros".
Un guiño de Hebe Casado para Mario Abed
Además de fanática del Chaqueño Palavecino, Hebe Casado agradeció al intendente de Junín, Mario Abed.
"Quiero agradecerte, Mario Abed, por la invitación a participar, una vez más, del Encuentro de las Naciones en Junín, en una nueva edición de esta fiesta que ya es un clásico del verano mendocino", dijo.
Luego, la vicegoberandora destacó el trabajo y la participación de los vecinos: "La participación de los juninenses vuelve a mostrar el valor de estos espacios que crecen año a año, convocan a miles de personas y combinan cultura, gastronomía y el trabajo de emprendedores y colectividades que le dan identidad propia al evento. Un paseo para recorrer, encontrarse y disfrutar en familia".
La actuación del Chaqueño con Javier Milei
Hebe Casado siguió el ejemplo de Milei, quien el 17 de enero viajó al festival de Jesús María, en Córdoba, para cantar con el Chaqueño Palavecino. En ese espectáculo, el presidente le pidió al folclorista que cantara "Amor Salvaje" para representar el afecto que él siente por los cordobeses.