Hebe Casado se subió al escenario con el Chaqueño Palavecino y lo contó en sus redes

Para rematar, agregó: "Ver a tantas familias juntas, compartiendo música y tradiciones, es lo que le da sentido a este tipo de encuentros".

Un guiño de Hebe Casado para Mario Abed

Hebe Casado con el chaqueño Palavecino 2 El parque "Dueños del Sol" en Junín, se llenó de fanáticos del Chaqueño Palavecino. Redes sociales de Hebe Casado

Además de fanática del Chaqueño Palavecino, Hebe Casado agradeció al intendente de Junín, Mario Abed.

"Quiero agradecerte, Mario Abed, por la invitación a participar, una vez más, del Encuentro de las Naciones en Junín, en una nueva edición de esta fiesta que ya es un clásico del verano mendocino", dijo.

Luego, la vicegoberandora destacó el trabajo y la participación de los vecinos: "La participación de los juninenses vuelve a mostrar el valor de estos espacios que crecen año a año, convocan a miles de personas y combinan cultura, gastronomía y el trabajo de emprendedores y colectividades que le dan identidad propia al evento. Un paseo para recorrer, encontrarse y disfrutar en familia".

La actuación del Chaqueño con Javier Milei

Embed - Javier Milei cantó Amor Salvaje junto al Chaqueño Palavecino en el festival de Jesús María

Hebe Casado siguió el ejemplo de Milei, quien el 17 de enero viajó al festival de Jesús María, en Córdoba, para cantar con el Chaqueño Palavecino. En ese espectáculo, el presidente le pidió al folclorista que cantara "Amor Salvaje" para representar el afecto que él siente por los cordobeses.