Filosa como de costumbre, la vicegobernadora Hebe Casado disparó este martes contra el concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, quien fue multado por conducir borracho su auto en la Ciudad de Mendoza, y ahora sancionado por manejar una lancha sin el chaleco salvavidas al igual que su pareja.
Hebe Casado fulminó al concejal que manejaba borracho: "No aprendió nada"
La vicegobernadora Hebe Casado disparó contra Martín Antolín, el concejal que fue multado por conducir borracho y ahora por manejar una lancha sin salvavidas
"El concejal deja mucho que desear. Nosotros (por el bloque de Cambia Mendoza) habíamos pedido que lo suspendieran del Concejo Deliberante, porque él representa al Honorable Concejo y ya no era honorable conducir borracho y tampoco es honorable no cumplir con las medidas de seguridad que se exigen en la navegación. Parece que no aprendió nada", criticó la mandataria que es oriunda y vive en San Rafael.
Casado dijo desconocer si esta nueva sanción para Antolín por el video en el que se lo ve manejando una lancha sin las medidas de seguridad que exige la ley, disparará alguna medida en el Concejo Deliberante que integra, aunque deslizó que es muy probable que el PJ de San Rafael que lo salvó de aquella suspensión, ahora también lo respalde.
Luego de que Diario UNO contara que el bloque peronista frenó la causa de expulsión para Antolín que había pedido Cambia Mendoza y esa votación terminó 7 a 5, con el voto del mismo Antolín que votó a favor suyo, Casado posteó en sus redes esa nota. Y remarcó: "No quiero hacer futurología pero creo saber cómo va a votar los próximos dos años. Fin", en referencia a la cercanía política de Antolín con el PJ que lo salvó.
El concejal famoso por vulnerar dos leyes en menos de dos meses
En menos de 2 meses el concejal libertario Martín Antolín se hizo famoso por vulnerar 2 leyes.
A fines de noviembre fue detenido manejando borracho y con una copa de vino en la mano por calle Arístides Villanueva de Ciudad de Mendoza. Cuando se le hizo el control de alcoholemia, el resultado arrojó que tenía 1,15 gramos de alcohol en sangre, más del doble permitido por la ley de Tránsito provincial.
Por esa contravención debió pagar una multa de casi $4 millones y terminó inhabilitado para conducir por un año.
Los concejales de San Rafael lo salvaron de la sanción
El pasado 7 de enero, el Concejo Deliberante lo salvó de ser sancionado por esa situación y ahí resaltó que él creía que había cumplido con el hecho de pagar la multa que le exigió un Juzgado Contravencional.
Sin embargo, no lo hizo reflexionar sobre la obligación de respetar las leyes como todo ciudadano mendocino. Es que este lunes se viralizó un video suyo manejando una lancha en compañía de su pareja sin usar el chaleco salvavidas que exige la ley 3.859/1.972.
Por ese incumplimiento, la Jefatura de Náutica, que depende del Ministerio de Ambiente, lo sancionó con un acta en la que figura que ambos deberán pagar una multa cerca a los $450.000.
"El no uso del chaleco salvavidas se multa con 450 unidades fijas, que hoy tienen un valor de $500. Al dos las personas que navegamban sin el chaleco, corresponde una multa de 900 unidades fijas, lo que se considera una falta grave", aportaron.
Desde que se le aplicó esa multa este lunes Antolín tiene 5 días hábiles para presentar su descargo.