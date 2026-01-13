Hebe Casado fulminó al concejal que manejaba borracho: "No aprendió nada"

Luego de que Diario UNO contara que el bloque peronista frenó la causa de expulsión para Antolín que había pedido Cambia Mendoza y esa votación terminó 7 a 5, con el voto del mismo Antolín que votó a favor suyo, Casado posteó en sus redes esa nota. Y remarcó: "No quiero hacer futurología pero creo saber cómo va a votar los próximos dos años. Fin", en referencia a la cercanía política de Antolín con el PJ que lo salvó.

image

El concejal famoso por vulnerar dos leyes en menos de dos meses

En menos de 2 meses el concejal libertario Martín Antolín se hizo famoso por vulnerar 2 leyes.

A fines de noviembre fue detenido manejando borracho y con una copa de vino en la mano por calle Arístides Villanueva de Ciudad de Mendoza. Cuando se le hizo el control de alcoholemia, el resultado arrojó que tenía 1,15 gramos de alcohol en sangre, más del doble permitido por la ley de Tránsito provincial.

Por esa contravención debió pagar una multa de casi $4 millones y terminó inhabilitado para conducir por un año.

BMW Arístides Villanueva Este BMW descapotable manejaba el concejal Martín Antolín en estado de ebriedad por calle Arístides Villanueva de Ciudad cuando fue interceptado por un control vial.

Los concejales de San Rafael lo salvaron de la sanción

El pasado 7 de enero, el Concejo Deliberante lo salvó de ser sancionado por esa situación y ahí resaltó que él creía que había cumplido con el hecho de pagar la multa que le exigió un Juzgado Contravencional.

Sin embargo, no lo hizo reflexionar sobre la obligación de respetar las leyes como todo ciudadano mendocino. Es que este lunes se viralizó un video suyo manejando una lancha en compañía de su pareja sin usar el chaleco salvavidas que exige la ley 3.859/1.972.

Por ese incumplimiento, la Jefatura de Náutica, que depende del Ministerio de Ambiente, lo sancionó con un acta en la que figura que ambos deberán pagar una multa cerca a los $450.000.

"El no uso del chaleco salvavidas se multa con 450 unidades fijas, que hoy tienen un valor de $500. Al dos las personas que navegamban sin el chaleco, corresponde una multa de 900 unidades fijas, lo que se considera una falta grave", aportaron.

Desde que se le aplicó esa multa este lunes Antolín tiene 5 días hábiles para presentar su descargo.