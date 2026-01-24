Alfredo Cornejo destacó el rescate histórico en helicóptero en el Aconcagua a 6.000 metros

Embed - Rescate Aconcagua Cornejo

Una evacuación aérea inédita en el Aconcagua

Según explicó Cornejo, se trató de la primera evacuación aérea con vida realizada en el Aconcagua desde los 6.000 metros, mediante la técnica de eslinga larga con carga humana externa. Este procedimiento consiste en extraer a la persona sin que el helicóptero aterrice, una maniobra que exige precisión absoluta y entrenamiento específico.

En su mensaje, el gobernador destacó especialmente la labor del piloto Horacio Freschi y del jefe de la Patrulla de Rescate, Francisco Corro, y extendió el reconocimiento a todos los equipos que trabajan de manera permanente en el parque provincial.

Imágenes del rescate Aconcagua Así trabajaron los rescatistas para salvarle la vida al andinista brasileño.

Por qué debió realizarse el rescate del andinista brasileño

De acuerdo a lo informado por Diario UNO, el rescate se activó luego de que un andinista brasileño de 36 años, quien ascendía sin guía ni empresa contratada, sufriera una severa descompensación por mal agudo de montaña en el campamento Cólera, ubicado a unos 6.000 metros de altura.

El hombre presentaba una saturación de oxígeno extremadamente baja, lo que obligó a una evacuación inmediata.

Freschi explicó que, debido a la altitud y las condiciones del terreno, el helicóptero no podía aterrizar, por lo que se recurrió a la técnica de eslinga larga.

Cómo fue la maniobra de rescate en el Aconcagua

horacio pedro freschi el duro piloto helicopters 5.jpg El experimentado piloto Horacio Freschi.

La operación consistió en descender a un rescatista sujeto a la eslinga hasta el lugar donde se encontraba el andinista.

Luego, ambos fueron elevados y trasladados hasta el campamento del Aconcagua llamado Nido de Cóndores, a unos 5.500 metros de altura. Desde allí, el montañista pudo ser evacuado en cabina hasta Horcones y posteriormente derivado a un hospital en la Ciudad de Mendoza.

El piloto remarcó que este tipo de intervenciones no se improvisan y requieren años de entrenamiento, planificación y coordinación entre distintos equipos, además de condiciones meteorológicas adecuadas.

En su posteo, Cornejo señaló que Mendoza sostiene un sistema de atención y rescate en alta montaña con características únicas, que incluye rescatistas, médicos, guardaparques, pilotos, mecánicos y personal logístico, además del hospital de altura más alto del mundo.

Finalmente, Alfredo Cornejo indicó que este rescate forma parte de un operativo permanente que se despliega durante toda la temporada y que involucra la coordinación de los ministerios de Energía y Ambiente, Salud y Seguridad, para garantizar la atención de miles de personas que cada año visitan el Aconcagua.