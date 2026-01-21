Alfredo Cornejo homenajeó a los ex combatientes argentinos y británicos que fueron al Aconcagua

alfredo cornejjo con combatientes argentinos e ingleses que fueron al aconcagua Los integrantes de la Cumbre por la Paz en Casa de Gobierno. Foto: Gobierno de Mendoza

Visitas británicas en Casa de Gobierno

Alfredo Cornejo destacó: “Nos alegra enormemente recibirlos en la sede del Gobierno de Mendoza. El proyecto que ustedes han encabezado tiene un gran significado para nuestros países y, sobre todo, para la humanidad, porque transmite un mensaje claro: la búsqueda de la paz, el entendimiento y la resolución de los conflictos por vías pacíficas”,

Subir o intentar subir uno de los cerros más altos del planeta es, además, un mensaje muy alentador para las generaciones que vienen. Es una señal de superación, de compromiso y de esperanza

También dijo el gobernador: "Para nosotros es importante recibirlos, acompañar este acto y contribuir a difundir el sentido de este proyecto, que es profundamente humanitario y que, en definitiva, es un proyecto por la paz”,

La representante de la embajada británica, Sally Cawdery, en tanto, aseguró que en este encuentro “honramos a todos los veteranos de ambos lados y celebramos una iniciativa que reconoce que la paz se construye paso a paso, igual que una montaña se asciende metro a metro. El Aconcagua nos recuerda que, aun en las alturas más difíciles, avanzar juntos nos lleva más lejos”.

La expedición reunió a veteranos argentinos y británicos, todos ellos con edades comprendidas entre 60 y 70 años.

Entre los argentinos se destacó la participación del suboficial mayor y veterano de Malvinas Ricardo Ezequiel González, mendocino de 64 años y oriundo de Uspallata, quien realizó el ascenso acompañado por su hijo, lo que refuerza el valor intergeneracional y simbólico de la travesía.

La patrulla argentina estuvo integrada por Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías. Por el lado británico participaron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris Jacko Jackson.

La iniciativa nació en abril de 2025, a partir de un contacto con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, "con el objetivo de concretar una expedición conjunta en el Aconcagua como símbolo de encuentro y reconciliación. Lejos de buscar modificar el pasado o saldar debates históricos, la Cumbre por la Paz propuso abrir el diálogo y demostrar que, aun después del conflicto, es posible construir gestos de unión y transmitir un mensaje de paz al mundo".