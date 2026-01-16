Cornejo le cedió a Rufeil un terreno para construir en San Martín la primera clínica veterinaria estatal

Castración animal en San Martín 1 La castración de animales es una política de Estado que San Martín ejecuta en conjunto con la ONG de protección animal "Tus patas en nuestras manos".

Ese proyecto se levantará en el terreno de 200 metros cuadrados, ubicado en las calles Perrupato y Diego Paroissien, que le pertenecían a Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado (OSMSE) y que se sumaron al patrimonio de la provincia gracias a una resolución del Departamento General de Irrigación (DGI).

Uno de los argumentos de por qué la provincia le cede ese terreno a San Martín para esa clínica veterinaria es que esa comuna es una de las que más asistencia veterinaria presta: según sus registros en los últimos 6 años ya contabiliza 60.000 asistidos, entre los castrados y los vacunados.

Castración gato en San Martín En San Martín la vacunación y castración de animales ya llegó a unos 60.000 ejemplares en los últimos 6 años.

"San Martín es uno de los municipios que más castraciones hace en la provincia desde que integró a la ONG en los operativos masivos. Hacemos traslados de zonas rurales y trabajo de campo la semana anterior en la zona en la que se realizará la jornada para que la gente asista y le explicamos todos los beneficios de la castracion", contó Paula Valdemoros, de la ONG "Sus patas en nuestras manos".

El proyecto de la clínica veterinaria

Según el proyecto que ya tiene Rufeil en su escritorio, el futuro centro dispondrá de 4 quirófanos, consultorios, sala de espera y espacios destinados a la educación y la tenencia responsable de animales.

La obra estará a cargo del área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad y una vez que se avance con la licitación, tiene un periodo de 6 meses para la construcción de la clínica.

Desde el Ejecutivo local aclararon que la puesta en funcionamiento de esa clínica no afectará el esquema de castraciones que se realiza actualmente en distritos y barrios alejados, una de las características centrales de la campaña sanitaria.