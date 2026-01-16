Con el aval de la Legislatura, Alfredo Cornejo avanzó con cederle al intendente de San Martín, Raúl Rufeil, un terreno para que allí construya una clínica veterinaria estatal. Por las características que tiene el proyecto será la de mayor complejidad de la provincia.
Cornejo le cedió a Rufeil un terreno para construir en San Martín la primera clínica veterinaria estatal
Son 200 metros cuadrados que eran de Obras Sanitarias. La clínica tendrá 4 quirófanos, servicio de clínica integral y consultorios
Hoy varias comunas tienen salas de vacunación y esterilización de animales, pero el proyecto de San Martín incluye cuatro quirófanos, consultorios para casos de clínica general y salas de recuperación con los correspondientes caniles.
"El proyecto original prevé que sea un hospital de día, porque no vamos a tener el servicio de internación, sino sólo el de recuperación postoperatorio del animal, pero si la demanda posterior es de internación de animales es muy probable que lo incorporemos. La idea es birndarle a los vecinos que no tienen los medios para pagarlo una asistencia a sus mascotas que sea gratuita y que garantice la buena salud de esos animalitos", explicó el Secretario de Gobierno de San Martín, Mauricio Petri.
Ese proyecto se levantará en el terreno de 200 metros cuadrados, ubicado en las calles Perrupato y Diego Paroissien, que le pertenecían a Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado (OSMSE) y que se sumaron al patrimonio de la provincia gracias a una resolución del Departamento General de Irrigación (DGI).
Uno de los argumentos de por qué la provincia le cede ese terreno a San Martín para esa clínica veterinaria es que esa comuna es una de las que más asistencia veterinaria presta: según sus registros en los últimos 6 años ya contabiliza 60.000 asistidos, entre los castrados y los vacunados.
"San Martín es uno de los municipios que más castraciones hace en la provincia desde que integró a la ONG en los operativos masivos. Hacemos traslados de zonas rurales y trabajo de campo la semana anterior en la zona en la que se realizará la jornada para que la gente asista y le explicamos todos los beneficios de la castracion", contó Paula Valdemoros, de la ONG "Sus patas en nuestras manos".
El proyecto de la clínica veterinaria
Según el proyecto que ya tiene Rufeil en su escritorio, el futuro centro dispondrá de 4 quirófanos, consultorios, sala de espera y espacios destinados a la educación y la tenencia responsable de animales.
La obra estará a cargo del área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad y una vez que se avance con la licitación, tiene un periodo de 6 meses para la construcción de la clínica.
Desde el Ejecutivo local aclararon que la puesta en funcionamiento de esa clínica no afectará el esquema de castraciones que se realiza actualmente en distritos y barrios alejados, una de las características centrales de la campaña sanitaria.