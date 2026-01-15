El Gobierno confirmó que el hospital público de Luján abrirá el 1 de febrero

Durante la visita de Diego Santilli a Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que el Hospital de Luján comenzará a funcionar el domingo 1 de febrero. Así, se convertirá en el primer hospital público del país con un modelo de gestión privada, integrado plenamente al sistema sanitario provincial.
El mandatario destacó el carácter innovador del proyecto y el proceso de transformación que viene impulsando la Provincia en materia de salud pública: “La salud pública es una de las funciones sustantivas del Estado provincial, junto con la educación y la seguridad”.
Durante una conferencia de prensa, Cornejo subrayó que el nuevo hospital forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la eficiencia, ampliar prestaciones y garantizar el acceso universal.
"Este hospital atenderá tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen. Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, dijo Cornejo y añadió que permitirá brindar más y mejores servicios al menor costo posible, en un contexto económico complejo.
Un modelo que combina financiamiento estatal y administración privada
El hospital de Luján funcionará con un esquema de complementación público-privada. Es decir, es un hospital público financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada adjudicataria, que asume la administración operativa y la inversión comprometida. La concesión fue otorgada por 15 años, con una inversión superior a 5.100 millones de pesos.
Cornejo remarcó que se trata de una experiencia inédita en el país: "Es una innovación que no se ha hecho antes en la Argentina. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia. Si funciona bien, es un camino que muestra que se pueden hacer reformas profundas con seriedad y responsabilidad”.
Además, destacó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio: “Este proyecto es posible porque hay un entendimiento político y porque se dan nuevas condiciones de estabilidad que permiten pensar en inversiones de largo plazo”.
Cómo funcionará el Hospital de Luján
El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, explicó que en la primera etapa funcionarán los consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras.
Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.
A partir del 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, que funcionará de 8 a 20, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.
El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.
El contrato prevé que entre el 40 % y el 60 % de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.
Allasino destacó que el hospital era una demanda histórica de la comunidad
El intendente de Luján, Esteban Allasino, valoró la puesta en marcha del hospital como una respuesta a una demanda histórica del departamento. “Este era probablemente el reclamo más importante del departamento. Fueron muchos años de frustraciones y promesas incumplidas. Hoy estamos anunciando que el hospital empieza a funcionar y esa es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los vecinos”, afirmó.
Allasino destacó además el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Cuando hay reglas claras, orden y vocación de servicio, se pueden hacer transformaciones profundas como esta. Agradezco especialmente al gobernador, porque hay que tomar decisiones y animarse a hacer las cosas de una manera distinta”, señaló.
“Este proyecto responde a una demanda social concreta”
Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, subrayó que el hospital se inscribe en una política sostenida de administración eficiente de los recursos públicos. “Este proyecto responde a una demanda social concreta, pero sin salirnos de nuestro parámetro de orden fiscal, eficiencia y planificación. Es el Estado controlando, el privado invirtiendo y un sistema que amplía servicios con menor costo para todos los mendocinos”, explicó.