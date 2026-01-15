El Gobierno confirmó que el hospital público de Luján abrirá el 1 de febrero

hospital de lujan 2 Recorrida por las instalaciones del hospital de Luján

"Este hospital atenderá tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen. Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, dijo Cornejo y añadió que permitirá brindar más y mejores servicios al menor costo posible, en un contexto económico complejo.

Un modelo que combina financiamiento estatal y administración privada

El hospital de Luján funcionará con un esquema de complementación público-privada. Es decir, es un hospital público financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada adjudicataria, que asume la administración operativa y la inversión comprometida. La concesión fue otorgada por 15 años, con una inversión superior a 5.100 millones de pesos.

Cornejo remarcó que se trata de una experiencia inédita en el país: "Es una innovación que no se ha hecho antes en la Argentina. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia. Si funciona bien, es un camino que muestra que se pueden hacer reformas profundas con seriedad y responsabilidad”.

cornejo hospital de lujan El intendente de Luján, Esteban Allasino; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador Alfredo Cornejo en el hospital de Luján.

Además, destacó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio: “Este proyecto es posible porque hay un entendimiento político y porque se dan nuevas condiciones de estabilidad que permiten pensar en inversiones de largo plazo”.

Cómo funcionará el Hospital de Luján

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, explicó que en la primera etapa funcionarán los consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras.

Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.

A partir del 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, que funcionará de 8 a 20, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.

rodolfo montero en el hospital de lujan El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, en el Hospital de Luján.

El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

El contrato prevé que entre el 40 % y el 60 % de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.

Allasino destacó que el hospital era una demanda histórica de la comunidad

El intendente de Luján, Esteban Allasino, valoró la puesta en marcha del hospital como una respuesta a una demanda histórica del departamento. “Este era probablemente el reclamo más importante del departamento. Fueron muchos años de frustraciones y promesas incumplidas. Hoy estamos anunciando que el hospital empieza a funcionar y esa es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los vecinos”, afirmó.

Allasino destacó además el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Cuando hay reglas claras, orden y vocación de servicio, se pueden hacer transformaciones profundas como esta. Agradezco especialmente al gobernador, porque hay que tomar decisiones y animarse a hacer las cosas de una manera distinta”, señaló.

hospital de lujan 3 El hospital de Luján por dentro.

“Este proyecto responde a una demanda social concreta”

Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, subrayó que el hospital se inscribe en una política sostenida de administración eficiente de los recursos públicos. “Este proyecto responde a una demanda social concreta, pero sin salirnos de nuestro parámetro de orden fiscal, eficiencia y planificación. Es el Estado controlando, el privado invirtiendo y un sistema que amplía servicios con menor costo para todos los mendocinos”, explicó.