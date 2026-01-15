Remojar en agua semillas de zapallo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El remojo en agua (a veces con sal) desactiva inhibidores enzimáticos y reduce el ácido fítico, mejorando la biodisponibilidad de los minerales mencionados anteriormente.

Al romper con sus barreras naturales, las semillas de zapallo se vuelven más fáciles de digerir y de asimilar, liberando las grasas beneficiosas para la salud y las proteínas de la misma.

Si buscas germinar las semillas, este proceso también puede beneficiarte, ya que la hidratación inicial acelera la activación de enzimas, lo que permite que germinen más rápido una vez en la tierra. En el caso de hacer esto, debes consumir las semillas a los pocos días.

En el caso de remojar las semillas de zapallo en agua, debes hacerlo por un proceso de entre 8 y 12 horas, luego colarlas, enjuagarlas y secarlas bien para conservarlas.

Paso a paso: cómo remojar las semillas de zapallo para obtener estos beneficios