Remojar en agua semillas de zapallo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El zapallo es una de las verduras más consumidas por los argentinos, y muchos son los que cometen el error de tirar las semillas del mismo sin saber que pueden aprovechar sus beneficios de otra forma. Una de las opciones es sumergirlas en agua.
Las semillas de zapallo son beneficiosas porque son una fuente rica de nutrientes como magnesio, zinc, grasas saludables, fibra y antioxidantes, que pueden aprovecharse de la forma ya mencionada.
Por qué remojar en agua las semillas del zapallo
Cuando mojas las semillas del zapallo, mejoras su digestibilidad y absorción de nutrientes al reducir "antinutrientes" como el ácido fítico, que bloquean minerales como zinc y magnesio.
El remojo en agua (a veces con sal) desactiva inhibidores enzimáticos y reduce el ácido fítico, mejorando la biodisponibilidad de los minerales mencionados anteriormente.
Al romper con sus barreras naturales, las semillas de zapallo se vuelven más fáciles de digerir y de asimilar, liberando las grasas beneficiosas para la salud y las proteínas de la misma.
Si buscas germinar las semillas, este proceso también puede beneficiarte, ya que la hidratación inicial acelera la activación de enzimas, lo que permite que germinen más rápido una vez en la tierra. En el caso de hacer esto, debes consumir las semillas a los pocos días.
En el caso de remojar las semillas de zapallo en agua, debes hacerlo por un proceso de entre 8 y 12 horas, luego colarlas, enjuagarlas y secarlas bien para conservarlas.
Paso a paso: cómo remojar las semillas de zapallo para obtener estos beneficios
- Lavar: enjuaga bien las semillas crudas para quitarles residuos.
- Remojar: colócalas en un recipiente con agua filtrada y cúbrelas por 8 a 12 horas a temperatura ambiente (puedes dejar toda la noche).
- Opcional (activador): añade una pizca de sal marina al agua para un mejor proceso.
- Escurrir y Enjuagar: escúrrelas y enjuágalas muy bien con agua fresca.