Como hacer crema de calabaza perfecta: la receta especial para los días fríos

Los días se acortan, el frío empieza a hacerse sentir y el cuerpo nos pide a gritos platos que reconforten. Es la temporada oficial de las sopas, y entre todas las opciones, hay una receta que nunca falla y que le gusta a casi toda la familia: la crema de calabaza.
Más allá de ser una receta sumamente económica y fácil de resolver con lo que hay en la heladera, el zapallo aporta una dulzura natural que, combinada con las especias correctas, se transforma en un verdadero manjar de otoño.
Además, es una excelente fuente de vitaminas y antioxidantes para mantener las defensas altas.
El gran secreto de los chefs para potenciar su sabor no está en agregar ingredientes caros, sino en la técnica: asar la calabaza al horno en lugar de hervirla. Esto concentra sus azúcares naturales y le da un toque ahumado irresistible.
A continuación, la receta definitiva para que te luzcas en la cocina sin complicaciones.
Receta de crema de calabaza, ingredientes
- 1 calabaza mediana (ideal el zapallo anco o cabutia, que son más dulces y cremosos).
- 1 cebolla grande.
- 2 dientes de ajo.
- 750 ml de caldo de verduras (preferentemente casero).
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 50 ml de crema de leche o 2 cucharadas soperas de queso crema (opcional, para darle más sedosidad).
- Sal, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada.
Receta de crema de calabaza, paso a paso
- Preparar la base al horno: precalentá el horno a 200°C. Cortá la calabaza por la mitad (si es muy dura, podés pedirle a tu verdulero de confianza que lo haga), quitale las semillas y ponela en una asadera. Agregá la cebolla cortada en cuartos y los dientes de ajo enteros (con su piel).
- El toque de sabor: rociá las verduras con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Horneá durante unos 40 minutos o hasta que al pinchar la calabaza esté completamente tierna y ligeramente dorada en los bordes.
- A la olla: sacá las verduras del horno. Pelá los ajos asados (saldrán como una pasta suave) y extraé la pulpa de la calabaza con una cuchara, separándola de la cáscara. Llevá la calabaza, la cebolla y el ajo a una olla profunda.
- El licuado mágico: agregá el caldo de verduras caliente a la olla. Con la ayuda de un mixer o licuadora, procesá todo hasta obtener una textura homogénea y sin grumos. Si la preferís más líquida, podés sumar un poco más de caldo o agua caliente.
- El toque final: llevá la olla a fuego medio-bajo durante unos 5 minutos. Condimentá con una buena pizca de nuez moscada y rectificá de sal y pimienta. Si decidís usar crema de leche o queso crema, incorporalo en este momento, revolviendo suavemente para integrar sin que llegue a hervir fuerte.
El tip de la receta
Para llevar este plato al siguiente nivel, no lo sirvas solo. Unos croutons (cuadraditos de pan viejo tostados con ajo y aceite), un puñado de semillas de zapallo tostadas o unas escamas de queso parmesano por encima le aportarán una textura crocante que contrasta perfectamente con la suavidad de la crema.