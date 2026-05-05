Como hacer crema de calabaza perfecta: la receta especial para los días fríos

El gran secreto de los chefs para potenciar su sabor no está en agregar ingredientes caros, sino en la técnica: asar la calabaza al horno en lugar de hervirla. Esto concentra sus azúcares naturales y le da un toque ahumado irresistible.

A continuación, la receta definitiva para que te luzcas en la cocina sin complicaciones.

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Receta de crema de calabaza, ingredientes

1 calabaza mediana (ideal el zapallo anco o cabutia, que son más dulces y cremosos).

mediana (ideal el anco o cabutia, que son más dulces y cremosos). 1 cebolla grande.

2 dientes de ajo.

750 ml de caldo de verduras (preferentemente casero).

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

50 ml de crema de leche o 2 cucharadas soperas de queso crema (opcional, para darle más sedosidad).

Sal, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada.

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Receta de crema de calabaza, paso a paso

Preparar la base al horno: precalentá el horno a 200°C. Cortá la calabaza por la mitad (si es muy dura, podés pedirle a tu verdulero de confianza que lo haga), quitale las semillas y ponela en una asadera. Agregá la cebolla cortada en cuartos y los dientes de ajo enteros (con su piel). El toque de sabor: rociá las verduras con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Horneá durante unos 40 minutos o hasta que al pinchar la calabaza esté completamente tierna y ligeramente dorada en los bordes. A la olla: sacá las verduras del horno. Pelá los ajos asados (saldrán como una pasta suave) y extraé la pulpa de la calabaza con una cuchara, separándola de la cáscara. Llevá la calabaza, la cebolla y el ajo a una olla profunda. El licuado mágico: agregá el caldo de verduras caliente a la olla. Con la ayuda de un mixer o licuadora, procesá todo hasta obtener una textura homogénea y sin grumos. Si la preferís más líquida, podés sumar un poco más de caldo o agua caliente. El toque final: llevá la olla a fuego medio-bajo durante unos 5 minutos. Condimentá con una buena pizca de nuez moscada y rectificá de sal y pimienta. Si decidís usar crema de leche o queso crema, incorporalo en este momento, revolviendo suavemente para integrar sin que llegue a hervir fuerte.

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El tip de la receta

Para llevar este plato al siguiente nivel, no lo sirvas solo. Unos croutons (cuadraditos de pan viejo tostados con ajo y aceite), un puñado de semillas de zapallo tostadas o unas escamas de queso parmesano por encima le aportarán una textura crocante que contrasta perfectamente con la suavidad de la crema.