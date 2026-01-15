Estados Unidos pone la mira en dos países de Asia con un paquete militar de 45 millones de dólares

Ese tratado, conocido como los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, marca el camino para restaurar la normalidad, pero también requiere compromisos claros y apoyo externo para cumplirlo. El diplomático estadounidense, que presentó el plan durante su visita a Bangkok y Phnom Penh subrayó que Estados Unidos continuará apoyando a ambos gobiernos en este proceso, no como árbitro, sino como socio en la reconstrucción de la convivencia.

Camboya y Tailanda (1)

El fin de una disputa de más de 50 años

El conflicto entre Camboya y Tailandia no es nuevo ni repentino. Arrastra más de un siglo de historia. Nace a comienzos del siglo XX, cuando las fronteras fueron trazadas de forma ambigua durante el período colonial francés. En el centro de la disputa está el templo de Preah Vihear, una joya ancestral que es, al mismo tiempo, símbolo nacional y territorio en disputa de Asia.

Los 45 millones de dólares de Estados Unidos no se entregan como un único paquete cerrado. Su uso está pensado de forma concreta y práctica: