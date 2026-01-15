Estados Unidos pagará un bono de casi 1800 dólares a trabajadores: quiénes son los beneficiarios

La Administración Federal de los Estados Unidos ha confirmado un pago de casi 1800 dólares a un grupo de trabajadores con gran influencia en el país en el último tiempo: los militares. Más precisamente, los beneficiarios cobrarán 1776 en agradecimiento y conmemoración por el aniversario 250 del ejército.
La cifra en dólares fue elegida como algo simbólico, siempre de acuerdo con lo presentado por el Departamento de Guerra estadounidense en su sitio web. El pasado 17 de diciembre, el presidente Donald Trump ya había adelantado el desembolso.
Estados Unidos pagará un bono de 1800 dólares a los militares
“Me enorgullece anunciar que 1.450.000 militares recibirán un dividendo especial, al que llamamos ‘Dividendo del Guerrero’, antes de Navidad“, precisó el mandatario republicano. Y siguió: ”En honor a la fundación de nuestra nación en 1776, enviaremos a cada militar US$1776″.
En concreto, el bono está dirigido a los militares en servicio activo con grados salariales O-6 e inferiores al 30 de noviembre, así como a aquellos de la reserva con órdenes de servicio activo de 31 días o más en esa fecha.
Es un ejemplo más de cómo el Departamento de Guerra trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestro personal militar y sus familias, incluyendo el salario, la vivienda y el apoyo religioso; todos los elementos para reconstruir nuestras Fuerzas Armadas", cerró el presidente de Estados Unidos en su momento.
Donald Trump anunció la suspensión de Visas para algunos países
Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva del gobierno deDonald Trump contra la inmigración.
La pausa en el procesamiento se aplicará a países como Brasil, Uruguay, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, reportó CNN. La suspensión afecta a las visas de inmigrante, como las destinadas al empleo en Estados Unidos.
La medida no se aplicará a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, en el verano norteamericano. La pausa comenzará el 21 de enero, dijo un funcionario estadounidense.