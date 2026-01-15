Estados Unidos pagará un bono de casi 1800 dólares a trabajadores: quiénes son los beneficiarios

En concreto, el bono está dirigido a los militares en servicio activo con grados salariales O-6 e inferiores al 30 de noviembre, así como a aquellos de la reserva con órdenes de servicio activo de 31 días o más en esa fecha.

estados-unidos-militares-irak-efe-2.jpg Los militares de Estados Unidos recibirán un bono en dólares.

Es un ejemplo más de cómo el Departamento de Guerra trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestro personal militar y sus familias, incluyendo el salario, la vivienda y el apoyo religioso; todos los elementos para reconstruir nuestras Fuerzas Armadas", cerró el presidente de Estados Unidos en su momento.

Donald Trump anunció la suspensión de Visas para algunos países

Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva del gobierno deDonald Trump contra la inmigración.

La pausa en el procesamiento se aplicará a países como Brasil, Uruguay, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, reportó CNN. La suspensión afecta a las visas de inmigrante, como las destinadas al empleo en Estados Unidos.

La medida no se aplicará a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, en el verano norteamericano. La pausa comenzará el 21 de enero, dijo un funcionario estadounidense.