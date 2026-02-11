Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 con la grilla de artistas ya confirmada

Cuatro noches con artistas nacionales y mendocinos

El gobierno de Mendoza confirmó que el domingo 8 de marzo, será Luciano Pereyra quien cerrará la primera y única repetición del Acto Central, en una de las noches más esperadas por el público.

Pero eso no es todo. La agenda vendimial continuará el lunes 9 y martes 10 de marzo con espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

Vendimia 2024 - Fiesta Las entradas para la Fiesta de la Vendimia arranca el jueves 12 de febrero. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El lunes 9 de marzo subirán al escenario Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos. En tanto, el martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

También confirmaron la participación de los artistas mendocinos para las noches de Vendimia. El sábado actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. El domingo lo harán Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, sumando identidad local a la celebración mayor de Mendoza.

Valores de las entradas para la Fiesta de la Vendimia

Para los mendocinos la venta de entradas comenzará este jueves 12 de febrero a partir de las 13 de manera online a través de Entrada Web.

Los precios para el sábado 7 de marzo, cuando se realice el Acto Central y elección de la reina, serán: Malbec $42.000, Cabernet Sauvignon $28.000, Chardonnay $21.000, Tempranillo 2, 3 y 4 $35.000, Tempranillo 1 y 5 $28.000, y Bonarda $14.000.

Para la repetición del domingo 8, los valores serán: Malbec $28.000, Cabernet Sauvignon $21.000, Chardonnay $14.000, Tempranillo 2, 3 y 4 $28.000, Tempranillo 1 y 5 $21.000, y Bonarda $11.000.

fiesta de la vendimia La Fiesta de la Vendimia tendrá el Acto Central el sábado 7, la repetición el domingo 8, y dos noches de música sin repetición que serán el lunes 9 y el martes 10 de marzo. Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza.

En el caso de los espectáculos del lunes 9 y martes 10 los tickets costarán por noche: Malbec $65.000, Cabernet Sauvignon $55.000, Chardonnay $35.000, Tempranillo 2, 3 y 4 $55.000, Tempranillo 1 y 5 $45.000, y Bonarda $35.000.

Además, se ofrecerán abonos para las dos noches musicales: Malbec $120.000, Cabernet Sauvignon $100.000, Chardonnay $60.000, Tempranillo 2, 3 y 4 $100.000, Tempranillo 1 y 5 $80.000, y Bonarda $60.000.

Canje obligatorio de entradas para la Fiesta de la Vendimia

La organización de la Fiesta de la Vendimia recordó que, una vez adquiridas las entradas de manera online, será obligatorio realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 3 y el domingo 9 de marzo en puntos que serán informados próximamente.

Con una programación que combina tradición, identidad local y artistas consagrados, la Fiesta de la Vendimia 2026 ya empieza a palpitarse en Mendoza.