Por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, reconocieron a Diario UNO, Canal 7 y Radio Nihuil

Al cumplirse 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza entregó este martes la distinción Delia Larrive a locutores, comunicadores y medios de comunicación que han acompañado y fortalecido su difusión de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Entre ellos estuvieron referentes de Diario UNO, Canal 7 y Radio Nihuil.
El Gobierno de Mendoza puso en valor el trabajo sostenido de quienes, a través de la palabra, la voz y el compromiso profesional, hicieron y hacen posible que la historia, la identidad y los valores de la Vendimia trasciendan generaciones.
Durante el acto que se realizó en el Teatro Independencia, autoridades provinciales como el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacaron la labor de estos profesionales de la comunicación, protagonistas de momentos clave en la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La distinción a Diario UNO, Canal 7, Radio Nihuil y otros medios
El reconocimiento alcanzó a medios gráficos históricos de la provincia, como Diario UNO y Diario Los Andes, así como a emisoras radiales como LV10 Radio de Cuyo, LV6 Radio Nihuil, LV8 Radio Libertador y LRA6 Radio Nacional Mendoza Quino. También fueron distinguidos Canal 7 y Canal 9, en virtud de su aporte permanente a la difusión de la fiesta cultural más representativa de Mendoza.
Además se rindió un homenaje especial a más de 20 comunicadores, locutores y locutoras de distintos puntos de la provincia, cuyas voces y labor incansable han marcado diferentes etapas de la Vendimia y forman parte de la memoria colectiva mendocina.
Ellos fueron: Raúl Marín, Carlos Marcelo Sicilia, Oscar López Pájaro (recibió Dorita Marasco), Lila Levinson, Stella Maris Russo, Fito Suden, Doris Andreoni, Laura Carbonari, Sergio Gras, Susana Fontemachi, Omar Abraham, Celia Astargo, Marcelo Romanello, Julio César Giménez, Carlos Cuadros, Patricia Alanis, Claudia Ficarra, Graciela Falcón, Marcelo Ortiz, María Inés Rivas, Pedro Gerardi, Cacho Castro, Antonio Ginart y Silvia Quitllet.
En este contexto, Tadeo García Zalazar afirmó que la Vendimia es una de las principales marcas de la provincia y una expresión concreta de la identidad cultural mendocina, “una identidad que se construye año a año”.
En relación con la fiesta máxima de los mendocinos, destacó que se trata de una de las tradiciones más significativas de Mendoza, una celebración popular nacida de la cultura y la producción local que “se ha convertido en un emblema a nivel mundial” y representa un motivo de orgullo para todos los mendocinos y mendocinas.
El funcionario subrayó la importancia del rol que cumplen comunicadores, locutores y medios en la construcción y consolidación de esa identidad cultural, y remarcó la voluntad de que la Vendimia continúe renovándose y actualizándose con el paso del tiempo, sin perder vigencia.
Finalmente, señaló que el homenaje constituye “un reconocimiento sencillo, pero sentido” a quienes han sido hacedores de la identidad cultural de la provincia de Mendoza.
El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, señaló que este reconocimiento resulta fundamental tanto para la Vendimia como para quienes forman parte de su entramado artístico y cultural.
Explicó que, en el contexto del 90º aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se viene rindiendo homenaje a las distintas áreas que integran la celebración.
Recordó que ya se realizaron reconocimientos a músicos y a la música en vivo, y destacó que la jornada dedicada a locutores y locutoras fue “muy concurrida y sentida, atravesada por el afecto”.
La actividad se inscribió en una agenda conmemorativa que busca fortalecer la memoria colectiva y destacar la trayectoria de quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a construir y proyectar una de las celebraciones culturales más representativas de Mendoza.
Distinción Delia Larrive Escudero por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia
Para honrar a los hacedores culturales, directores y protagonistas que, con su compromiso, mantienen viva esta emblemática celebración, se creó una Mención Especial que trasciende lo simbólico y se convierte en un acto de responsabilidad y esperanza.
"Este reconocimiento es un símbolo tangible del cuidado que debemos tener por nuestro entorno, uniendo el arte con la sostenibilidad y las industrias creativas. Construido con materiales reciclados tecnológicos y biomateriales regenerados a partir de los desechos de la industria vitivinícola y de vasijas en desuso, este galardón representa la transformación y el renacer constante, tal como lo hace la vid año tras año", destacaron desde prensa de Gobierno.
La imagen que ilustra es la de Delia Larrive Escudero, la primera reina de la Vendimia, quien encarna el espíritu pionero y la raíz profunda de nuestra tradición. Ella simboliza el inicio de un legado cultural que hoy, tras 9 décadas, sigue inspirándonos a cuidar nuestra herencia con creatividad y compromiso hacia el futuro.
Fuente: prensa de Gobierno