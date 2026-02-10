Por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, reconocieron a Diario UNO, Canal 7 y Radio Nihuil

premio vendimia tadeo garcia zalazar El ministro Tadeo García Zalazar habló sobre el reconocimiento a los medios que se realizó en el Teatro Independencia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La distinción a Diario UNO, Canal 7, Radio Nihuil y otros medios

El reconocimiento alcanzó a medios gráficos históricos de la provincia, como Diario UNO y Diario Los Andes, así como a emisoras radiales como LV10 Radio de Cuyo, LV6 Radio Nihuil, LV8 Radio Libertador y LRA6 Radio Nacional Mendoza Quino. También fueron distinguidos Canal 7 y Canal 9, en virtud de su aporte permanente a la difusión de la fiesta cultural más representativa de Mendoza.

Además se rindió un homenaje especial a más de 20 comunicadores, locutores y locutoras de distintos puntos de la provincia, cuyas voces y labor incansable han marcado diferentes etapas de la Vendimia y forman parte de la memoria colectiva mendocina.

premio vendimia marcelo sicilia Marcelo Sicilia, el más ovacionado por los periodistas y locutores. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Ellos fueron: Raúl Marín, Carlos Marcelo Sicilia, Oscar López Pájaro (recibió Dorita Marasco), Lila Levinson, Stella Maris Russo, Fito Suden, Doris Andreoni, Laura Carbonari, Sergio Gras, Susana Fontemachi, Omar Abraham, Celia Astargo, Marcelo Romanello, Julio César Giménez, Carlos Cuadros, Patricia Alanis, Claudia Ficarra, Graciela Falcón, Marcelo Ortiz, María Inés Rivas, Pedro Gerardi, Cacho Castro, Antonio Ginart y Silvia Quitllet.

premio vendimia pablo gerardi El periodista Pablo Gerardi fue distinguido por su trabajo en Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En este contexto, Tadeo García Zalazar afirmó que la Vendimia es una de las principales marcas de la provincia y una expresión concreta de la identidad cultural mendocina, “una identidad que se construye año a año”.

En relación con la fiesta máxima de los mendocinos, destacó que se trata de una de las tradiciones más significativas de Mendoza, una celebración popular nacida de la cultura y la producción local que “se ha convertido en un emblema a nivel mundial” y representa un motivo de orgullo para todos los mendocinos y mendocinas.

premio vendimia leandro baldivieso daniela clerichi Leandro Baldivieso, gerente de programación y producción de Canal 7, y Daniel Clerici, directora de operaciones de Grupo América Interior. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El funcionario subrayó la importancia del rol que cumplen comunicadores, locutores y medios en la construcción y consolidación de esa identidad cultural, y remarcó la voluntad de que la Vendimia continúe renovándose y actualizándose con el paso del tiempo, sin perder vigencia.

Finalmente, señaló que el homenaje constituye “un reconocimiento sencillo, pero sentido” a quienes han sido hacedores de la identidad cultural de la provincia de Mendoza.

gabriela testa lila levinson premio vendimia Gabriela Testa y Lila Levinson. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, señaló que este reconocimiento resulta fundamental tanto para la Vendimia como para quienes forman parte de su entramado artístico y cultural.

Explicó que, en el contexto del 90º aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se viene rindiendo homenaje a las distintas áreas que integran la celebración.

premio vendimia dorita marasco Diego Gareca, Gabriela Testa, Dorita Marasco (productora de radio y TV) y Tadeo García Zalazar. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Recordó que ya se realizaron reconocimientos a músicos y a la música en vivo, y destacó que la jornada dedicada a locutores y locutoras fue “muy concurrida y sentida, atravesada por el afecto”.

La actividad se inscribió en una agenda conmemorativa que busca fortalecer la memoria colectiva y destacar la trayectoria de quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a construir y proyectar una de las celebraciones culturales más representativas de Mendoza.

premio vendimia carlos cortez marcela navarro Carlos Cortez, gerente de Noticias de Canal 7; la periodista de Canal 7, Marcela Navarro y Omar Abraham (oriundo de San Rafael), quien también trabajó en Canal 7. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Distinción Delia Larrive Escudero por los 90 años de la Fiesta de la Vendimia

Para honrar a los hacedores culturales, directores y protagonistas que, con su compromiso, mantienen viva esta emblemática celebración, se creó una Mención Especial que trasciende lo simbólico y se convierte en un acto de responsabilidad y esperanza.

premio vendimia romanello Marcelo Romanello, una de las figuras que pasó por Canal 7. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Este reconocimiento es un símbolo tangible del cuidado que debemos tener por nuestro entorno, uniendo el arte con la sostenibilidad y las industrias creativas. Construido con materiales reciclados tecnológicos y biomateriales regenerados a partir de los desechos de la industria vitivinícola y de vasijas en desuso, este galardón representa la transformación y el renacer constante, tal como lo hace la vid año tras año", destacaron desde prensa de Gobierno.

premio vendimia medios periodistas locutores Todos los distinguidos este martes en el Teatro Independencia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La imagen que ilustra es la de Delia Larrive Escudero, la primera reina de la Vendimia, quien encarna el espíritu pionero y la raíz profunda de nuestra tradición. Ella simboliza el inicio de un legado cultural que hoy, tras 9 décadas, sigue inspirándonos a cuidar nuestra herencia con creatividad y compromiso hacia el futuro.

