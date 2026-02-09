En medio de protestas de los productores, el Gobierno lanzó créditos para afrontar la cosecha 2026

creditos cosecha y acarreo.jpg Con la vendimia 2026 en marcha, la puja entre productores e industria por el precio de la uva ya empezó. Mientras, el Gobierno lanzó créditos para cosecha y acarreo.

Entre otras medidas, el Gobierno adelantó $1.754 millones del seguro agrícola a productores afectados por heladas y granizo.

Créditos para productores vitivinícolas: las condiciones

El Ministerio de Producción de Mendoza, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), anunció el lanzamiento de nueva operatoria para financiar a pequeños y medianos productores en medio de una vitivinicultura en crisis.

También se podrá autorizar el acceso a cooperativas vitivinícolas, permitiéndoles asistir a sus asociados en los costos vinculados a la recolección y traslado de la uva.

Los créditos contemplan distintos valores según el tipo de uva a cosechar. En el caso de uvas no varietales, el monto a financiar es de $7.000 por quintal, mientras que para uvas varietales el valor asciende a $9.000 por quintal.

“Estos montos permiten cubrir una parte significativa de los gastos operativos que enfrentan los productores durante la vendimia, contribuyendo a sostener la actividad y mejorar la rentabilidad del sector”, dijeron desde el Gobierno.

alfredo cornejo productores granizo.jpg

El financiamiento se otorga con una tasa de interés compensatoria equivalente al 50% de la tasa activa nominal anual publicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de cartera general, la cual actualmente se ubica en torno al 20% T.N.A.

El reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas, cuyos vencimientos están previstos para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027.

“Este esquema de pago busca adaptarse a los tiempos de comercialización de la uva y del vino, permitiendo que los beneficiarios cuenten con mayor previsibilidad financiera”, explicaron oficialmente.

Para respaldar los créditos, se aceptarán diferentes tipos de garantías. Entre ellas se encuentran el Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto, con un porcentaje de aforo del 20%, garantías hipotecarias, prendas sobre automotores y fianzas otorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca.

En el caso de créditos que no superen los $17 millones, se admitirá la fianza personal como alternativa.

Inscripción para los créditos para productores vitícolas

Según la información oficial, hay tiempo de solicitar el crédito hasta el 30 de abril de 2026.

La tramitación se realiza a través del sitio web oficial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Para evacuar dudas, el Gobierno dispuso de una línea de atención virtual, por WhatsApp al 261 2050154, que funciona de lunes a viernes de 8.30 a 13.30. Además, los productores pueden acercarse personalmente en la sede central ubicada en Montevideo 456, segundo piso, Ciudad, así como en las delegaciones del interior provincial.

Comenzó la puja entre productores e industria por el precio de la uva

Productores de distintas zonas de la provincia anunciaron un caravanazo en reclamo por el bajo precio de la uva. Desde el sector advirtieron que los valores que les ofrece la industria vitivinícola no alcanzan para cubrir los costos. Reclaman la intervención del Gobierno.

COSECHA.jpg La Asociación de Viñateros de Mendoza anunció un caravanazo para pelear por el precio de la uva.

Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, explicó a la prensa que “nos quieren pagar igual o menos que el año pasado” cuando los costos han aumentado “muchísimo”.

El objetivo de la marcha de los productores es visibilizar el conflicto esperando que el Gobierno de Mendoza tome medidas señalando un precio indicativo.