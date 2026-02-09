El Gobierno de Mendoza anticipó el pago del seguro agrícola por un total de $1.754 millones, destinados a productores que sufrieron grandes pérdidas en sus cultivos tras las últimas contingencias climáticas de heladas y granizo.
El gobierno adelantó $1.754 millones del seguro agrícola a productores afectados por heladas y granizo
El Fondo Compensador alcanzará a 279 productores con pérdidas superiores al 90%. Casi 9 de cada 10 beneficiarios del seguro agrícola son del sur mendocino
La medida beneficiará a 279 productores de la provincia, la mayoría radicados en el sur, y busca dar una respuesta rápida a quienes registraron pérdidas iguales o superiores al 90% de su producción.
El anuncio lo realizó el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, en un acto en San Rafael, uno de los lugares más afectados por el granizo.
Pagos anticipados para las pérdidas más grandes
Aunque el reglamento establece que el pago del seguro agrícola podía realizarse hasta el mes de marzo, el Ministerio de Producción resolvió adelantar los pagos para los productores con mayores niveles de pérdidas. El dinero será depositado de manera directa en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario.
Del total de productores alcanzados, 252 pertenecen al Oasis Sur, lo que representa casi el 90% de los pagos. En términos departamentales, 161 productores son de San Rafael, 91 de General Alvear y los 27 restantes se distribuyen en otras zonas productivas de la provincia.
El seguro agrícola, cada vez más utilizado por los productores
El Gobierno provincial remarcó que el seguro agrícola cobra cada vez más importancia como una herramienta fundamental frente a los riesgos climáticos. Esta temporada, alrededor de 4.000 productores del Sur mendocino se adhirieron al sistema.
El Fondo Compensador permite acceder a compensaciones de hasta $2 millones por hectárea, según la superficie asegurada y el nivel de pérdidas registradas. A esto se suman otras alternativas de protección, como malla antigranizo, sistemas contra heladas y distintos métodos de riego, que buscan reducir el impacto de eventos extremos.
Actualización de datos bancarios de productores
Para completar la liquidación de las compensaciones, la Dirección de Contingencias Climáticas solicitó a los productores actualizar sus datos bancarios. El trámite se realiza cada temporada y es obligatorio para evitar demoras en los pagos.
La declaración para acceder al seguro agrícola puede hacerse con cuentas bancarias tradicionales o billeteras virtuales, siempre a nombre del titular del Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT) o de la sucesión correspondiente. La información se carga a través del sitio web del organismo o en sus delegaciones.