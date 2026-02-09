El gobierno adelantó $1.754 millones del seguro agrícola a productores afectados por heladas y granizo

Pagos anticipados para las pérdidas más grandes

Aunque el reglamento establece que el pago del seguro agrícola podía realizarse hasta el mes de marzo, el Ministerio de Producción resolvió adelantar los pagos para los productores con mayores niveles de pérdidas. El dinero será depositado de manera directa en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario.

Del total de productores alcanzados, 252 pertenecen al Oasis Sur, lo que representa casi el 90% de los pagos. En términos departamentales, 161 productores son de San Rafael, 91 de General Alvear y los 27 restantes se distribuyen en otras zonas productivas de la provincia.

El ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto al de Gobierno, Natalio Mema y a la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, durante el anuncio del pago anticipado del seguro agrícola.

El seguro agrícola, cada vez más utilizado por los productores

El Gobierno provincial remarcó que el seguro agrícola cobra cada vez más importancia como una herramienta fundamental frente a los riesgos climáticos. Esta temporada, alrededor de 4.000 productores del Sur mendocino se adhirieron al sistema.

El Fondo Compensador permite acceder a compensaciones de hasta $2 millones por hectárea, según la superficie asegurada y el nivel de pérdidas registradas. A esto se suman otras alternativas de protección, como malla antigranizo, sistemas contra heladas y distintos métodos de riego, que buscan reducir el impacto de eventos extremos.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, tuiteó el anuncio del adelanto del fondo compensador agrícola, que se hizo en un acto en San Rafael.

Actualización de datos bancarios de productores

Para completar la liquidación de las compensaciones, la Dirección de Contingencias Climáticas solicitó a los productores actualizar sus datos bancarios. El trámite se realiza cada temporada y es obligatorio para evitar demoras en los pagos.

La declaración para acceder al seguro agrícola puede hacerse con cuentas bancarias tradicionales o billeteras virtuales, siempre a nombre del titular del Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT) o de la sucesión correspondiente. La información se carga a través del sitio web del organismo o en sus delegaciones.