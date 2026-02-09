El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, renunció este lunes al cargo tras haber quedado bajo sospecha de casos de corrupción. Es una nueva dimisión en el equipo del gobierno tras el alejamiento la semana pasada de Roberto Lavagna, del INDEC.
Renunció otro funcionario de Javier Milei: el presidente de Nucleoléctrica, Demián Reidel
Demián Reidel reunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina. Estaba bajo sospecha de irregularidades en contratos y manejos financieros
Reidel, asesor del presidente Javier Milei y con llegada directa a la Casa Rosada, había quedado debilitado luego del desplazamiento de dos gerentes designados por él, investigados por irregularidades en el proceso licitatorio.
En su lugar asumió Juan Martín Campos, ex presidente de Dioxitek.
La renuncia de Demián Reidel
El físico y economista Reidel presentó su renuncia en medio de acusaciones por sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas en la compañía.
El amigo personal del presidente Javier Milei podría continuar como asesor, cargo al que renunció en julio del 2025 para integrar el director de la empresa.
La dimisión de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, donde el bioquimíco especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio. Mientras, ka vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).
Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.
A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones.
“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.
Y añadió: “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”.