Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

Entrega del sable corvo de San Martín al regimiento de Granaderos a Caballo El presidente Milei junto a su hermana Karina y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Foto: Noticias Argentinas

Traspaso del sable corvo de San Martín y dura denuncia contra el peronismo

El mandatario no dudó en calificar como “un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”, los robos perpetrados en la década del ’60, y apuntó directamente contra el peronismo.

“El sable fue robado dos veces por la Juventud Peronista”, remarcó Milei, y al mismo tiempo señaló que esa pieza “es el símbolo material más poderoso” de la Nación, durante el acto que encabezó en el Campo de la Gloria en San Lorenzo, donde ratificó y justificó el traspaso de esa reliquia hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“En este campo los Granaderos derramaron su sangre en una patria que se estaba gestando. La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. Puso a las provincias unidas de pie por primera vez en la historia, trajo la libertad a estas tierras”, subrayó Milei.

El traspaso del sable corvo estuvo rodeado de una enorme polémica, ya que originó una serie de críticas de la oposición, además de una presentación judicial de los herederos de Manuela Rosas y Máximo Terrero, ya que iba en contra de la decisión de los donantes, y solicitaron que permanezca en el Museo Histórico Nacional, aunque la presentación fue desestimada por la justicia.

“Nunca falta la crítica infundada”, deslizó Milei, durante su alocución en San Lorenzo, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe de Gabiente, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente local, Leonardo Raimundo.

Finalmente, el presidente remarcó que “Mediante este acto el Gobierno de la Nación le devuelve al Regimiento el honor de custodiar el sable corvo de San Martín. Volverá al lugar que nunca debió haber abandonado. El regreso del sable no limitará en ningún sentido el acceso de todos los argentinos a esta reliquia”.