El gobierno de Milei puso en marcha la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir las fake news

El gobierno de Javier Milei puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva herramienta comunicacional diseñada para contestar públicamente a lo que el Ejecutivo considera fake news o noticias falsas y exponer supuestas maniobras de prensa y de sectores opositores.
“Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, destacó el presidente Javier Milei desde sus redes sociales sobre la nueva cuenta oficial que había superado los 25.000 seguidores en X en pocas horas.
El asesor presidencial Santiago Caputo consideró que "dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.
La dependencia que luchará contra las fake news
La dependencia de la administración libertaria se presentó a través de la red social X con un perfil confrontativo y definió como su misión "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
Bajo la premisa de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, la Oficina planteó que su método será “combatir la desinformación brindando más información”, diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a "sectores políticos vinculados a la izquierda”.
"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, publicó el organismo en su perfil.
El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al dejar de "financiar relatos con pauta oficial, las críticas y falsedades se volvieron más ruidosas. Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.
La oficina creada por Javier Milei remarcó que no buscará "convencer ni imponer una mirada”, sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”.
Fuente: Noticias Argentinas