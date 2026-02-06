Milei disolvió el IOSFA y creó dos nuevas obras sociales para Fuerzas Armadas y de Seguridad

La decisión se fundamenta en que Gendarmería y Prefectura —hasta ahora integradas en IOSFA— dependen del Ministerio de Seguridad y poseen características operativas y laborales diferentes a las de las Fuerzas Armadas.

Crisis financiera del IOSFA

El Ejecutivo argumentó que la obra social unificada arrastra un desequilibrio estructural persistente, vinculado al aumento sostenido de los costos médicos y de medicamentos, la dispersión territorial de los afiliados y la heterogeneidad del padrón.

Según el decreto, la reorganización apunta a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y evitar riesgos sobre el derecho a la salud de los afiliados.

Disolución y transición

El proceso de cierre del IOSFA tendrá un período de transición de hasta 365 días. Durante ese tiempo:

Se transferirán activos, bienes, personal y afiliados a las nuevas obras sociales.

Se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso.

El Ministerio de Defensa designará un administrador para supervisar la liquidación.

Una comisión especial con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía asesorará el proceso.

Los afiliados de las Fuerzas Armadas deberán ser transferidos en un plazo de 60 días, mientras que los de las fuerzas federales de seguridad lo serán en 180 días.

Cobertura y financiamiento

Una vez concretado el traspaso, los aportes y contribuciones dejarán de dirigirse al IOSFA y pasarán a las nuevas obras sociales, que asumirán la cobertura definitiva. El Gobierno también deberá instrumentar el mecanismo para cancelar los pasivos del instituto.

El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido al Congreso para su revisión por la Comisión Bicameral de DNU.