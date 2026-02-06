Alfredo Cornejo adjudicó la refuncionalización de la Ruta 143 entre Pareditas y San Rafael

Presupuesto total de la obra

El decreto provincial fijó el monto global en $62.868.145.261,94, distribuido de la siguiente manera:

Obra básica: $52.404.353.300,80

$52.404.353.300,80 Variaciones de precios: $10.451.791.961,14

$10.451.791.961,14 Gastos generales de obra: $12.000.000

Empresas adjudicatarias por tramos

La obra se dividió en tres secciones y fue adjudicada a distintas empresas:

Sección 1: desde calle Rawson hasta la rotonda El Cristo (San Rafael)

desde calle Rawson hasta la rotonda El Cristo (San Rafael) Empresa: Black Shadow S.A. – Constructora Horizonte S.A. (UTE)



Monto: $8.300.231.236,03

Sección 2: desde rotonda El Cristo hasta progresiva 582,00 (San Rafael)

desde rotonda El Cristo hasta progresiva 582,00 (San Rafael) Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles S.A.



Monto: $22.285.984.878

Sección 3: desde progresiva 582,00 hasta Pareditas (San Carlos)

desde progresiva 582,00 hasta Pareditas (San Carlos) Empresa: CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.)



Monto: $21.818.137.186,77

ruta 143 San Rafael La Ruta Nacional 143 es otro de los caminos de los que la provincia se hará cargo de su mantenimiento y puesta a punto. Prensa Gobierno de Mendoza

Además, el decreto desestimó ofertas de otras empresas que participaron de la licitación pública convocada en 2025.

Cómo se financiará la obra

El gasto se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios:

2025: $5,1 millones (gastos generales iniciales)

$5,1 millones (gastos generales iniciales) 2026: $41.907 millones (principal etapa de ejecución)

$41.907 millones (principal etapa de ejecución) 2027: $20.955 millones (etapa final)

El financiamiento se realizará a través de la Tesorería General de la Provincia, con autorización para cubrir variaciones de precios y gastos generales durante la ejecución.

Plazos y posibles impugnaciones

Las empresas oferentes podrán presentar recursos administrativos dentro de los 15 días posteriores a la notificación del decreto.

La obra busca modernizar y mejorar la seguridad vial en la Ruta 143, uno de los ejes estratégicos que vincula el Valle de Uco con el sur mendocino.

El proyecto de la Ruta 143

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, detalló que ejecución serán de 12 meses para los tramos que van desde la Ruta Provincial 150 hasta el arroyo seco Las Peñas y, desde allí, hasta Pareditas, en San Carlos. El tramo urbano, entre Avenida Rawson y la rotonda del Cristo en San Rafael, tendrá un plazo de 18 meses.

En la apertura de las ofertas, las autoridades indicaron que la traza tiene 58 años y que no recibe una intervención integral desde hace 4 décadas, “por lo que la obra permitirá mejorar significativamente la conectividad y las condiciones de circulación en una de las rutas más importantes de la región”.