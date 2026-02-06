El gobernador Alfredo Cornejo oficializó este viernes la adjudicación de la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que conecta Pareditas con San Rafael. El proyecto tendrá un presupuesto total de $62.868 millones y se ejecutará en tres secciones entre 2025 y 2027. No habrá una constructora única para los trabajos, sino que se designaron 3, una para cada sección, de las 9 que se presentaron.
Alfredo Cornejo adjudicó la refuncionalización de la Ruta 143 entre Pareditas y San Rafael
Tres empresas se ocuparán de los trabajos en tres tramos concretos: Black Shadow S.A. – Constructora Horizonte S.A. (UTE), Cartellone y Ceosa
La iniciativa apunta a mejorar uno de los corredores viales más importantes del sur provincial, clave para el turismo, la producción y la conectividad regional. La novedad se publicó en el Boletín Oficial bajo el Decreto 219.
Cornejo financiará las obras viales con Fondos del Resarcimiento, herramienta fundamental ante la ausencia del gobierno de Javier Milei a proyectos concretos de infraestructura vial.
Presupuesto total de la obra
El decreto provincial fijó el monto global en $62.868.145.261,94, distribuido de la siguiente manera:
- Obra básica: $52.404.353.300,80
- Variaciones de precios: $10.451.791.961,14
- Gastos generales de obra: $12.000.000
Empresas adjudicatarias por tramos
La obra se dividió en tres secciones y fue adjudicada a distintas empresas:
- Sección 1: desde calle Rawson hasta la rotonda El Cristo (San Rafael)
- Empresa: Black Shadow S.A. – Constructora Horizonte S.A. (UTE)
- Monto: $8.300.231.236,03
- Sección 2: desde rotonda El Cristo hasta progresiva 582,00 (San Rafael)
- Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
- Monto: $22.285.984.878
- Sección 3: desde progresiva 582,00 hasta Pareditas (San Carlos)
- Empresa: CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.)
- Monto: $21.818.137.186,77
-
Además, el decreto desestimó ofertas de otras empresas que participaron de la licitación pública convocada en 2025.
Cómo se financiará la obra
El gasto se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios:
- 2025: $5,1 millones (gastos generales iniciales)
- 2026: $41.907 millones (principal etapa de ejecución)
- 2027: $20.955 millones (etapa final)
El financiamiento se realizará a través de la Tesorería General de la Provincia, con autorización para cubrir variaciones de precios y gastos generales durante la ejecución.
Plazos y posibles impugnaciones
Las empresas oferentes podrán presentar recursos administrativos dentro de los 15 días posteriores a la notificación del decreto.
La obra busca modernizar y mejorar la seguridad vial en la Ruta 143, uno de los ejes estratégicos que vincula el Valle de Uco con el sur mendocino.
El proyecto de la Ruta 143
La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, detalló que ejecución serán de 12 meses para los tramos que van desde la Ruta Provincial 150 hasta el arroyo seco Las Peñas y, desde allí, hasta Pareditas, en San Carlos. El tramo urbano, entre Avenida Rawson y la rotonda del Cristo en San Rafael, tendrá un plazo de 18 meses.
En la apertura de las ofertas, las autoridades indicaron que la traza tiene 58 años y que no recibe una intervención integral desde hace 4 décadas, “por lo que la obra permitirá mejorar significativamente la conectividad y las condiciones de circulación en una de las rutas más importantes de la región”.