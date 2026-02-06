¿Por qué mi potus no crece?: te explico qué evita el desarrollo de tu planta

¿Qué pasa cuando una especie de interior o del jardín detiene su desarrollo? Este fenómeno es muy frecuente en el potus o en las plantas de hojas verdes de la casa. Cuando tu potus no crece a la velocidad que debería ni con la fuerza suficiente como para mantener sus hojas erguidas, es posible que algo no esté bien.
La planta de potus (Epipremnum aureum), también conocida como poto o potos, es una especie de interior originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático.
Es una planta perenne, resistente y trepadora. Bajo buenas condiciones climáticas, el potus puede medir y trepar hasta 20 metros con sus tallos y hojas. Esta planta adora la humedad, el calor y la luz filtrada.
Es una planta muy popular en el hogar, en los comercios, restaurantes, tiendas, consultorios y oficinas, porque requiere pocos cuidados y, en un ambiente óptimo, crece sin problemas.
Se suele colocar en ambientes iluminados, con humedad, ventilación y en macetas con bastante espacio. El potus ayuda a eliminar toxinas del ambiente, decora muy bien los espacios y se reproduce fácilmente.
Hoy te cuento por qué la planta de potus a veces no crece como debería y sus hojas no llegan a fortalecerse por completo.
¿Por qué mi planta de potus no crece como debería?
Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas excelente con nuestras plantas y les estamos brindando todo lo que necesitan. En ocasiones, cometemos errores de jardinería sin saberlo.
Muchos factores influyen negativamente en el crecimiento de las plantas y afectan su vitalidad. Estos son ejemplos de ello:
- La falta de luz puede afectar el crecimiento. El potus tolera bien la sombra y no soporta el sol directo; requiere luz indirecta para crecer de forma saludable. Cuando el potus no recibe nada de luz, su crecimiento es más lento y las hojas más pequeñas. Lo mejor es colocarla en un lugar con luz indirecta variable durante el día.
- El exceso de riego o la falta del mismo pueden afectar el desarrollo del potus. Mucha agua pudre las raíces, detiene el crecimiento y genera hongos. Poca agua, seca las hojas y tallos.
- Un suelo con pocos nutrientes desfavorece el crecimiento de la planta de potus. Como toda planta, necesita minerales y materia orgánica para crecer sana.
3 fertilizantes naturales que puedes colocar en tu potus
- Con un té de cáscara de banana se puede fertilizar el potus. Esta fruta proporciona potasio a la planta.
- Los restos de café son buenos para el potus, brindan nitrógeno y mejoran el suelo.
- El agua de arroz proporciona calcio, hierro, magnesio y almidón a la planta de potus.