¿Por qué mi potus no crece?: te explico qué evita el desarrollo de tu planta

Cuando tus plantas de interior, como los potus, no crecen como deberían o se quedan pequeñas, hay que buscar soluciones

Isabella Brosio
Los errores comunes que evitan el crecimiento de tu potus. 

¿Qué pasa cuando una especie de interior o del jardín detiene su desarrollo? Este fenómeno es muy frecuente en el potus o en las plantas de hojas verdes de la casa. Cuando tu potus no crece a la velocidad que debería ni con la fuerza suficiente como para mantener sus hojas erguidas, es posible que algo no esté bien.

Con ciertos cuidados y mantenimiento, el potus crece sano y fuerte.&nbsp;

La planta de potus (Epipremnum aureum), también conocida como poto o potos, es una especie de interior originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático.

Es una planta perenne, resistente y trepadora. Bajo buenas condiciones climáticas, el potus puede medir y trepar hasta 20 metros con sus tallos y hojas. Esta planta adora la humedad, el calor y la luz filtrada.

Es una planta muy popular en el hogar, en los comercios, restaurantes, tiendas, consultorios y oficinas, porque requiere pocos cuidados y, en un ambiente óptimo, crece sin problemas.

Se suele colocar en ambientes iluminados, con humedad, ventilación y en macetas con bastante espacio. El potus ayuda a eliminar toxinas del ambiente, decora muy bien los espacios y se reproduce fácilmente.

Hoy te cuento por qué la planta de potus a veces no crece como debería y sus hojas no llegan a fortalecerse por completo.

¿Por qué mi planta de potus no crece como debería?

Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas excelente con nuestras plantas y les estamos brindando todo lo que necesitan. En ocasiones, cometemos errores de jardinería sin saberlo.

Muchos factores influyen negativamente en el crecimiento de las plantas y afectan su vitalidad. Estos son ejemplos de ello:

Revisando el riego, la luz y los nutrientes, puedes favorecer el desarrollo de tu potus.&nbsp;

  1. La falta de luz puede afectar el crecimiento. El potus tolera bien la sombra y no soporta el sol directo; requiere luz indirecta para crecer de forma saludable. Cuando el potus no recibe nada de luz, su crecimiento es más lento y las hojas más pequeñas. Lo mejor es colocarla en un lugar con luz indirecta variable durante el día.
  2. El exceso de riego o la falta del mismo pueden afectar el desarrollo del potus. Mucha agua pudre las raíces, detiene el crecimiento y genera hongos. Poca agua, seca las hojas y tallos.
  3. Un suelo con pocos nutrientes desfavorece el crecimiento de la planta de potus. Como toda planta, necesita minerales y materia orgánica para crecer sana.

3 fertilizantes naturales que puedes colocar en tu potus

Los fertilizantes naturales son ideales para nutrir las plantas.&nbsp;

  • Con un té de cáscara de banana se puede fertilizar el potus. Esta fruta proporciona potasio a la planta.
  • Los restos de café son buenos para el potus, brindan nitrógeno y mejoran el suelo.
  • El agua de arroz proporciona calcio, hierro, magnesio y almidón a la planta de potus.

