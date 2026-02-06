¿Por qué mi potus no crece?: te explico qué evita el desarrollo de tu planta

Es una planta muy popular en el hogar, en los comercios, restaurantes, tiendas, consultorios y oficinas, porque requiere pocos cuidados y, en un ambiente óptimo, crece sin problemas.

Se suele colocar en ambientes iluminados, con humedad, ventilación y en macetas con bastante espacio. El potus ayuda a eliminar toxinas del ambiente, decora muy bien los espacios y se reproduce fácilmente.

Hoy te cuento por qué la planta de potus a veces no crece como debería y sus hojas no llegan a fortalecerse por completo.

¿Por qué mi planta de potus no crece como debería?

Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas excelente con nuestras plantas y les estamos brindando todo lo que necesitan. En ocasiones, cometemos errores de jardinería sin saberlo.

Muchos factores influyen negativamente en el crecimiento de las plantas y afectan su vitalidad. Estos son ejemplos de ello:

regar potus Revisando el riego, la luz y los nutrientes, puedes favorecer el desarrollo de tu potus.

La falta de luz puede afectar el crecimiento. El potus tolera bien la sombra y no soporta el sol directo; requiere luz indirecta para crecer de forma saludable. Cuando el potus no recibe nada de luz, su crecimiento es más lento y las hojas más pequeñas. Lo mejor es colocarla en un lugar con luz indirecta variable durante el día. El exceso de riego o la falta del mismo pueden afectar el desarrollo del potus. Mucha agua pudre las raíces, detiene el crecimiento y genera hongos. Poca agua, seca las hojas y tallos. Un suelo con pocos nutrientes desfavorece el crecimiento de la planta de potus. Como toda planta, necesita minerales y materia orgánica para crecer sana.

3 fertilizantes naturales que puedes colocar en tu potus

agua de arroz Los fertilizantes naturales son ideales para nutrir las plantas.