Cómo evitar las hojas amarillas en tu planta de potus durante los meses de verano

potus Una planta bonita, nombre, de fácil cuidado y crecimiento rápido.

La Epipremnum aureum, mejor conocida como potus, es una planta que pertenece a la especie Araceae. Esta planta es originaria de Malasia, Indonesia y Nueva Guinea.

En la actualidad, se encuentra distribuida en todas partes del mundo y es una de las plantas de interior más utilizadas para decorar hogares, comercios, tiendas y restaurantes.

Cuando se trata de jardinería, existen múltiples trucos caseros y posibilidades para mejorar la calidad de vida de las especies. Un potus bien cuidado puede sobrevivir al calor, crecer rápidamente y medir hasta 20 metros, transformándose en una planta trepadora de interior.

Cómo evitar que la planta de potus se llene de hojas amarillas en el verano

Las hojas amarillas en la planta de potus son una señal de que algo no anda del todo bien. Esta especie es muy sensible al sol, requiere de bastante agua y adora el espacio para crecer, así como los nutrientes en la tierra.

hoja de potus Las hojas amarillas son un síntoma de mal riego.

¿Qué indica una hoja amarilla y por qué aparece en verano? Este síntoma indica exceso de riego en la mayoría de los casos. Cuando las hojas se ponen amarillas, posteriormente se caen; no se puede salvar una hoja que ya está afectada, pero sí se puede salvar la planta.

Este fenómeno es muy común en las plantas y recibe el nombre de clorosis. Para evitar que la planta siga muriendo, simplemente hay que reducir la frecuencia de riego, evitar encharcamientos en la tierra, retirar las hojas afectadas y asegurar un buen drenaje.

2 remedios caseros para mantener la planta de potus sana en el verano

agua de arroz Una tierra bien nutritiva es la base para que las plantas crezcan sanas y bellas.