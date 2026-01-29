Cómo eliminar el pulgón de las plantas usando un chorro de vinagre

Si pensamos en productos económicos, efectivos y multifuncionales, pensamos en vinagre. El vinagre es un ácido que se obtiene por fermentación (en el caso del vinagre de alimentos) o por destilación cuando el objetivo es concentrar el ácido acético para desinfectar o limpiar. Se puede usar en plantas, jardines y plagas.
El pulgón es una plaga común de jardín que ataca a las plantas principalmente en los meses de primavera y verano. Los pulgones son insectos muy pequeños, de forma ovalada y cuerpo blando. Se alimentan de savia, brotes y hojas de plantas jóvenes.
Si el pulgón no se elimina a tiempo, puede transformarse en una plaga problemática. Hoy te explico cómo usar vinagre para proteger a tus plantas de los pulgones.
Cómo usar vinagre para eliminar el pulgón de las plantas
Para no lastimar las plantas, es muy importante usar vinagre diluido o rebajado con agua. Coloca una cucharada o chorro de vinagre por cada litro de agua en un recipiente pulverizador.
Pulveriza la solución de agua y vinagre en las hojas de la planta afectada. Realiza este procedimiento semanalmente hasta que la plaga desaparezca.
Otros usos del vinagre en el mundo de la jardinería
El vinagre no sirve únicamente para eliminar plagas de pulgón en las plantas. Utilizado con cuidado y responsabilidad, este ingrediente es ideal para mejorar el bienestar general de las especies del jardín.
Antes de realizar cualquier tipo de truco de jardinería con vinagre, es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Lo ideal es usar vinagres suaves de alimentos, como el de manzana o el de vino.
- En primer lugar, siempre hay que diluir el vinagre en agua para evitar que la acidez dañe las hojas o la tierra. Además, lo ideal es colocarlo con poca frecuencia y en días nublados para que el sol no queme las hojas.
- El vinagre de manzana se puede utilizar para favorecer el crecimiento y desarrollo sano de las plantas del jardín o de interior; solo basta con colocar un poco en la tierra y macetas.
- También puedes usar un poco de vinagre de manzana para desinfectar las hojas de las plantas y eliminar los hongos de las especies. En relación con lo anterior, el vinagre puede ayudarte a espantar otros tipos de plagas del jardín además del pulgón, como hormigas y moscas.
- El vinagre de manzana es muy efectivo para eliminar la mala hierba que afecta el desarrollo de las plantas. Solo debes rociar vinagre de manzana en las hierbas que deseas eliminar, todos los días, para que el vinagre queme progresivamente las hierbas.