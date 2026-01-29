Cómo eliminar el pulgón de las plantas usando un chorro de vinagre

Cómo usar vinagre para eliminar el pulgón de las plantas

Para no lastimar las plantas, es muy importante usar vinagre diluido o rebajado con agua. Coloca una cucharada o chorro de vinagre por cada litro de agua en un recipiente pulverizador.

pulgones El pulgón puede dañar a la planta hasta la muerte.

Pulveriza la solución de agua y vinagre en las hojas de la planta afectada. Realiza este procedimiento semanalmente hasta que la plaga desaparezca.

Otros usos del vinagre en el mundo de la jardinería

El vinagre no sirve únicamente para eliminar plagas de pulgón en las plantas. Utilizado con cuidado y responsabilidad, este ingrediente es ideal para mejorar el bienestar general de las especies del jardín.

Antes de realizar cualquier tipo de truco de jardinería con vinagre, es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Lo ideal es usar vinagres suaves de alimentos, como el de manzana o el de vino.

rociar plantas Utiliza vinagre para limpiar las plantas, repeler plagas y cuidar la acidez de la tierra.