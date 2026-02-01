Cómo detectar las señales de tu planta de potus y saber si necesita agua

Por lo general, cuando una planta de potus necesita más agua, ocurren dos cosas: sus hojas se suelen poner menos turgentes, arrugadas y se enrollan hacia adentro. Además, la tierra se siente seca al tacto y la maceta se siente liviana.

tierra seca Un sustrato seco es una señal clara de falta de agua.

Si introducimos un dedo en la tierra de la planta o una cuchara y salen secos, o no sentimos nada de humedad en las manos, es probable que la planta de potus necesite más agua.

La forma correcta de regarla es colocando media taza o una taza de agua, dependiendo del tamaño de la maceta, directo en el sustrato, cada 5 días o cuando la tierra se seque completamente. También pueden rociar las hojas con un poco de agua.

5 consejos para mantener tu planta de potus sana y hermosa

hoja de potus El potus puede vivir mucho tiempo si se lo cuida correctamente.