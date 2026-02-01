Cómo detectar las señales de tu planta de potus y saber si necesita agua

El potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior, de hojas verdes y tallos largos, proveniente de las selvas tropicales del sudeste asiático. Es una planta ornamental muy noble, hermosa y de fácil cuidado.
Cómo saber si la planta de potus necesita agua
Esta planta es amante de la humedad y, en los meses de verano, requiere más riego que en los meses de invierno. Pero ojo, esto no significa que haya que regarla a diario o mantener el sustrato encharcado por el simple hecho de que sube la temperatura.
Por lo general, cuando una planta de potus necesita más agua, ocurren dos cosas: sus hojas se suelen poner menos turgentes, arrugadas y se enrollan hacia adentro. Además, la tierra se siente seca al tacto y la maceta se siente liviana.
Si introducimos un dedo en la tierra de la planta o una cuchara y salen secos, o no sentimos nada de humedad en las manos, es probable que la planta de potus necesite más agua.
La forma correcta de regarla es colocando media taza o una taza de agua, dependiendo del tamaño de la maceta, directo en el sustrato, cada 5 días o cuando la tierra se seque completamente. También pueden rociar las hojas con un poco de agua.
5 consejos para mantener tu planta de potus sana y hermosa
- Al igual que las personas y mascotas, las plantas en verano están expuestas a distintos factores externos. Normalmente, el sol directo en horarios inapropiados suele ser el factor que más afecta y daña a la especie. Lo ideal es no colocar la maceta en espacios con mucha luz y solo proporcionar el sol de la mañana filtrado por una cortina o ventana.
- Además, esta planta purificadora de raíces aéreas se puede reproducir en agua a partir de esquejes o ramificaciones. El verano es el momento ideal para realizar la reproducción de plantas de interior. Puedes buscar un videotutorial para seguir bien el procedimiento, pero básicamente consiste en cortar un brazo de la planta, con nudos o crecimientos, y colocarlo en agua hasta que forme raíces y esté listo para pasar a la tierra.
- Busca un espacio húmedo para colocar tu planta de potus y evita los aires acondicionados o ventiladores que pueden resecar el ambiente.
- Revisa el drenaje de la maceta y la tierra para evitar que se acumule agua en las raíces de las plantas. Si las raíces se pudren, es muy complicado recuperar la planta o sanarla.
- Finalmente, chequea siempre la calidad del sustrato y los nutrientes de la tierra de tus plantas, realiza control de plagas y limpia con agua y vinagre las hojas para que el polvo no impida la ventilación.