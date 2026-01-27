Si ves este insecto en tu jardín, es mejor que no lo mates: es un aliado contra plagas que se alimentan de las plantas

mariquita vaquita de san antonio Mariquita o vaquita de San Antonio.

Estos parásitos son los responsables de succionar la savia de las plantas, provocando su debilitamiento y eventual marchitamiento. Al integrar a la mariquita en el ecosistema, estamos implementando un sistema de limpieza 100% ecológico, libre de químicos y residuos tóxicos que dañan el suelo.

Para quienes desean fomentar la llegada de estos guardianes silenciosos, el primer paso es abandonar el uso de pesticidas. Estos productos no distinguen entre insectos dañinos y beneficiosos, eliminando a las vaquitas de San Antonio y dejando a las plantas indefensas ante futuros ataques.

En su lugar, se recomienda sembrar especies que actúen como imanes naturales y respetar ciertas pautas de mantenimiento del jardín:

Cultivar plantas de flores pequeñas: la caléndula, el eneldo, el hinojo y el cilantro ofrecen el néctar y el refugio necesario para que se establezcan.

Garantizar la biodiversidad del parque: permitir que el jardín conserve cierta naturaleza salvaje ayuda a que las mariquitas encuentren lugares para depositar sus huevos y completar su ciclo vital.

Entonces, la próxima vez que detectes un punto rojo sobre una hoja, no lo veas como una amenaza. Probablemente estés ante el verdadero héroe de tu jardín, asegurándote así el bienestar de las plantas.