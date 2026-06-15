El Mundial no solo es sobre fútbol, ya que también nos permite conocer sobre la historia, la cultura o la geografía de diversos países del mundo. Además, al ver a los jugadores y sus tatuajes, uno puede comprender sus gustos.
Mundial 2026: ¿qué futbolistas son fanáticos de Harry Potter y marcaron su piel con tatuajes?
Varitas, el símbolo de las Reliquias de la Muerte y muchos más diseños de Harry Potter decoran los brazos de algunos jugadores de fútbol.
Por ejemplo, son varios los futbolistas de diversas partes del mundo que son fanáticos de Harry Potter, el personaje creado por J.K. Rowling. A continuación te mencionamos algunos de ellos.
¿Qué futbolistas del Mundial 2026 son fanáticos de Harry Potter?
James Rodríguez
El jugador colombiano es muy fanático de Harry Potter. Tiene tatuado en sus brazos la Snitch dorada y el Sombrero Seleccionador.
Yéremy Pino
El jugador de España lleva tatuado en uno de sus brazos las Reliquias de la muerte.
James Maddison
El jugador de Ingalterra lleva tatuado "HP" por Harry Potter, la cicatriz de Harry, el símbolo de la plataforma 9 y 3/4 y una varita.
Vedran Córluka
El futbolista de Croacia también tiene un tatuaje de las Reliquias de la Muerte.
Pablo Maffeo
El jugador de España lleva un brazo entero tatuado con diseños de Harry Potter como la icónica palabara "Always" o las Reliquias de la Muerte.
Fer Niño
El jugador español lleva un brazo entero tatuado de Harry Potter. El más llamativo es el rostro de Dumbledore.
En resumen, uno de los tatuajes o diseños que más se repiten entre los futbolistas son las Reliquias de la Muerte, pero ¿qué son?
¿Qué son las Reliquias de la Muerte?
En la historia oficial de Harry Potter, el joven mago es el único mago que posee las tres Reliquias de la Muerte al mismo tiempo (la Capa de Invisibilidad, la Piedra de la Resurrección y la Varita de Saúco), aunque Albus Dumbledore llegó a tenerlas todas bajo su poder en diferentes momentos de su vida