El truco definitivo para que tu árbol limonero explote de frutos este invierno

Inmediatamente después de este período de sequía simulada, debés aplicar un riego abundante acompañado de un fertilizante orgánico rico en potasio y fósforo. Esta combinación de energía y agua genera un shock en el limonero, provocando una floración tardía pero masiva.

De nada sirve aplicar este truco si la primera noche de congelamiento destruye los pequeños limones en formación. Si en tu zona las temperaturas bajan de los 0 °C, protegé la copa del limonero con tela antihelada.

Cuidados del limonero para que no se seque en invierno.jpg Debes cubrir a tu limonero del frío para evitar problemas.

De esta manera, podrás lograr una de las tareas más difíciles en el mundo de la jardinería, como lograr que el árbol limonero te de frutos en la estación menos usual.

Qué hacer en beneficio del limonero en invierno

Durante el otoño y el invierno, el metabolismo del árbol se ralentiza debido a las bajas temperaturas. Por lo tanto, el tipo de alimento que le das a tu jardín debe cambiar: