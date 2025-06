Por qué la Vaquita de San Antonio es llamada con ese nombre

No obstante, en muchos lugares no se los conoce como vaquitas de San Antonio, esto ocurre generalmente en países donde se habla español, principalmente en Argentina y Uruguay. En otros puntos de la geografía, se les da otros nombres como mariquitas o catarinas, que son más comunes y que no hacen preguntarse: ¿por qué se les llamará vaquitas de San Antonio?

vaquitas de san antonio.webp

¿Por qué reciben el nombre de vaquitas de San Antonio

El nombre de estos insectos en realidad es muy curioso y se divide en dos partes. Por empezar, las vaquitas de San Antonio reciben este nombre por su forma redondeada y por las manchas negras que hacen recordar a las que posee una vaca.