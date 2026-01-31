Las plantas que son perfectas para tener en el balcón en febrero: no exigen cuidados de jardinería y soportan el sol directo

planta de santa rita Santa Rita.

Por otro lado, si el espacio es limitado y disponemos de macetas en el balcón, el geranio es la elección predilecta. Esta especie necesita una exposición directa y prolongada al sol para desplegar sus flores en tonos rojos, rosados y blancos.

Además de su bajo mantenimiento en materia de jardinería, el geranio aporta un aire mediterráneo al balcón, ofreciendo un contraste visual refrescante entre la intensidad de sus pétalos y el verde profundo de sus hojas carnosas.

geranio Geranio.

Finalmente, la tercera de las plantas sugeridas es perfecta para quienes buscan funcionalidad más allá de la estética: el romero. Este arbusto aromático no solo soporta el sol más fuerte de febrero, sino que lo requiere para fortalecer su vigor y concentrar sus aceites esenciales.

romero1 Romero.

Además de perfumar el ambiente de manera natural, sus ramas son un recurso valioso para la cocina casera. Su único requisito crítico es contar con un drenaje eficiente, ya que prefiere los suelos secos a los encharcados.