Las plantas que son perfectas para tener en el balcón en febrero: no exigen cuidados de jardinería y soportan el sol directo

Febrero representa en Argentina el punto culmine del verano, un mes caracterizado por temperaturas elevadas y una radiación solar intensa. Para quienes desean mantener un balcón radiante bajo estas condiciones climáticas sin realizar tareas de jardinería exigentes, la selección de plantas debe priorizar la resistencia térmica y la eficiencia hídrica. En este sentido, te diré cuáles son los mejores ejemplares para tener en este espacio exterior.
Las plantas ideales para tener en el balcón en febrero
La primera de las plantas recomendadas para tener en el balcón durante este mes es la Santa Rita. Conocida científicamente como Bougainvillea, esta trepadora es la reina indiscutida de los exteriores soleados. Su principal atractivo reside en sus flores de colores vibrantes (fucsia, violeta, naranja o blanco) que pueden cubrir por completo rejas y muros.
Es una planta sumamente rústica, ya que una vez que sus raíces se han establecido, requiere de riegos espaciados, siendo capaz de tolerar periodos de sequía. Con una poda ligera anual, la Santa Rita garantiza una estructura frondosa y una floración persistente durante todo febrero y gran parte de marzo.
Por otro lado, si el espacio es limitado y disponemos de macetas en el balcón, el geranio es la elección predilecta. Esta especie necesita una exposición directa y prolongada al sol para desplegar sus flores en tonos rojos, rosados y blancos.
Además de su bajo mantenimiento en materia de jardinería, el geranio aporta un aire mediterráneo al balcón, ofreciendo un contraste visual refrescante entre la intensidad de sus pétalos y el verde profundo de sus hojas carnosas.
Finalmente, la tercera de las plantas sugeridas es perfecta para quienes buscan funcionalidad más allá de la estética: el romero. Este arbusto aromático no solo soporta el sol más fuerte de febrero, sino que lo requiere para fortalecer su vigor y concentrar sus aceites esenciales.
Además de perfumar el ambiente de manera natural, sus ramas son un recurso valioso para la cocina casera. Su único requisito crítico es contar con un drenaje eficiente, ya que prefiere los suelos secos a los encharcados.