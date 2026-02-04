Cornejo le pidió ayuda a los intendentes para batallar en las elecciones de concejales

La estrategia incluye contar que a la comuna que lidera Allasino se le ha destinado casi el 20% de los Fondos del Resarcimiento para costear distintas obras. En el listado contabilizan la renovada ruta 82, la tercera trocha de la ruta 40 en el tramo que atraviesa Luján, la puesta en marcha del esperado hospital, el puente de la ruta provincial 15 y las obras del Metrotranvía.

allasino cornejo Esteban Allasino, intendente de Luján, fue el décimo intendente que se sumó a la reunión con el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: redes sociales

"Se nos pidió ayuda para reforzar la estrategia y para colaborar con la fiscalización. Creemos que aunque las elecciones se concentran en 6 comunas, de las cuales sólo somos aliados en Luján, puede consolidarse la marca de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, más aún si tenemos la visita presidencial", se sinceró uno de los jefes comunales.

Es claro que la apuesta a la visita de Karina Milei -y probablemente del mismo presidente Javier Milei-, con un acto que podría hacerse en Maipú, es parte de la estrategia de Cornejo para crecer en ese municipio que comanda Matías Stevanato.

El rol de la imagen de Milei y el nuevo escenario electoral

La última vez que los intendentes oficialistas se reunieron en la residencia gubernamental fue después del triunfo electoral de las elecciones legislativas de octubre pasado.

En aquel momento el batacazo que había dado en Mendoza con los socios libertarios los envalentonó para pensar que a esas 9 comunas que ya gobernaban podían sumar algunas más.

A fines de diciembre pasado, los acuerdos llegaron y lograron sumar a esa sociedad electoral al dirigente del PRO, Esteban Allasino y con él la certeza de que podían asegurarse al menos un triunfo en las elecciones de estas 6 comunas.

Pero ahora, algunas encuestas les muestran que la figura de Javier Milei se mantiene intacta en estas tierras y por eso se ilusionan con que una visita del presidente o de su hermana y secretaria presidencial podrá servir para reforzar la marca de esa sociedad y llevar agua para su molino electoral.