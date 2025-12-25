El gobierno de Milei impulsa un plan de reestructuración integral de la obra social de las Fuerzas Armadas

IOSFA

El deterioro del sistema ya tiene un impacto directo sobre las prestaciones médicas, con demoras prolongadas y la suspensión de tratamientos de alto costo, según consignan medios nacionales. Uno de los escenarios más delicados se registra en Punta Alta, donde, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), más de la mitad de la población depende de esta cobertura y acumula meses de retraso en la atención sanitaria. Desde el gremio alertaron que una eventual disolución del instituto dejaría a miles de trabajadores sin acceso a servicios de salud, en un contexto económico difícil en cuanto a ingresos para afrontar planes privados.

La IOSFA podría dividirse en dos estructuras

Según trascendió, la propuesta oficial contempla dividir el IOSFA en dos estructuras diferenciadas. Una quedaría destinada a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, mientras que la otra estaría orientada a las Fuerzas Armadas y podría funcionar como una obra social independiente. Además, aún no está definido el encuadre que tendrían los afiliados de Gendarmería y Prefectura.

En paralelo, el Ministerio de Economía analiza la posibilidad de otorgar asistencia financiera para enfrentar el pasivo acumulado y garantizar la continuidad de las prestaciones. Presti presentará el esquema final al jefe de Gabinete, quien deberá definir si se avanza con la iniciativa. De aprobarse, la reestructuración se formalizaría mediante un decreto presidencial que firmaría Javier Milei y sería anunciada en conferencia de prensa.