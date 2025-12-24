El presidente Javier Milei prometió este miércoles profundizar las reformas durante el segundo tramo de su gestión y realizó un repaso de los principales hitos de los dos primeros años de gobierno, en un mensaje difundido a través de las redes sociales con motivo de las fiestas de fin de año.
"Abróchense los cinturones": Javier Milei anticipó una nueva etapa de reformas
Javier Milei difundió un mensaje en redes sociales en el que destacó los logros económicos y adelantó una etapa de mayor intensidad política
El objetivo de Javier Milei fue trazar un balance de su administración en materia económica, política y social. Desde el entorno presidencial destacaron, en particular, la reducción a cero de las protestas sociales y la política de lucha contra el narcotráfico impulsada por el Ministerio de Seguridad.
En el cierre del mensaje, Milei expresó sus deseos para Nochebuena y Navidad con su ya habitual consigna: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañen y VLLC”. Sin embargo, tras un breve corte de edición, el video concluyó con una advertencia política y legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, afirmó.
Algunas de las frases de Javier Milei
“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.
“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.
“Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró, y agregó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.
“Ningún gobierno oficialista quiso hacer la Boleta Única Papel y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, dijo al referirse a la reforma electoral.
Finalmente, evocó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre: “A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”. Y concluyó: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y volver a ser grandes nuevamente”.