"Abróchense los cinturones": Javier Milei anticipó una nueva etapa de reformas

Algunas de las frases de Javier Milei

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.

“Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró, y agregó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

“Ningún gobierno oficialista quiso hacer la Boleta Única Papel y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, dijo al referirse a la reforma electoral.

Finalmente, evocó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre: “A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”. Y concluyó: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y volver a ser grandes nuevamente”.