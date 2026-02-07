El Gobierno convocó a los gremios para discutir salarios en paritarias el 20 de febrero

A dos días de las elecciones municipales en 6 departamentos y a 5 del inicio de clases, Cornejo empieza a discutir la recomposición salarial para el 2026. Los sindicatos venían presionando para que eso ocurriera desde diciembre pasado.

Si bien no trascendió cuál será la propuesta para ir trabajando sector por sector, el ministro de Hacienda Víctor Fayad ya anticipó que estará 100% atado a la recaudación del Gobierno. Un dato alentador es la baja de la inflación, por lo que desde el Gobierno sostienen que las subas salariales fueron superiores al índice de precios del consumidor.