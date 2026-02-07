El gobierno de Alfredo Cornejo formalizó el llamado para la constitución de las mesas paritarias para este 20 de febrero. Será el inicio de las rondas con los gremios de la administración pública (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), como judiciales.
El Gobierno convocó a los gremios para discutir salarios en paritarias el 20 de febrero
Será el viernes anterior a las elecciones en 6 municipios que votan concejales y a 5 días antes del inicio de clases
A dos días de las elecciones municipales en 6 departamentos y a 5 del inicio de clases, Cornejo empieza a discutir la recomposición salarial para el 2026. Los sindicatos venían presionando para que eso ocurriera desde diciembre pasado.
Si bien no trascendió cuál será la propuesta para ir trabajando sector por sector, el ministro de Hacienda Víctor Fayad ya anticipó que estará 100% atado a la recaudación del Gobierno. Un dato alentador es la baja de la inflación, por lo que desde el Gobierno sostienen que las subas salariales fueron superiores al índice de precios del consumidor.
El reclamo de los gremios que se anticipa a las paritarias
Los referentes gremiales como Roberto Macho, secretario general de ATE , como Claudia Iturbe, de Ampros, indicaron que aguardan una recomposición salarial acorde a lo que se perdió en el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Macho insistió que los salarios de los agentes estatales en salud, como en la administración central deben partir desde los 1.8 millón de pesos.
Sin embargo, para el Gobierno debe existir un equilibrio entre la inflación, la recaudación y un punto que se agrega en lo público, que es el ítem por productividad.