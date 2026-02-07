Canal 7 cumplió 65 años y propició un emotivo reencuentro con figuras y empleados que hicieron historia

El motivo fue claro: celebrar los 65 años de Canal 7 entre compañeros y ex compaeros, repasando coberturas de noticias políticas, sociales, económicas, policiales, deportivas y de espectáculos.

Algunos de los técnicos presentes fueron: Jorge Carlos Serrano, Susana Alcaraz, Alberto Giordano e Itatí del Carmen Ahumada. También asistió el camarógrafo que logró la imagen de Charly García lanzándose a una pileta desde noveno piso del Hotel Aconcagua: Daniel Raquela.

En tanto, Marcelo Romanello, Viviana García Sotelo, Oscar “El Chino” Zavala, Marcelo Ortiz, Laura Carbonari, Cristina Rodríguez y María Eugenia Romá fueron las figuras que dijeron presente y que, en emotivas entrevistas, recordaron las vivencias que marcaron sus carreras.

canal 7 festejo 65 años 2 (2) Marcelo Romanello y Oscar Arnoldo “El Chino” Zavala.

Luego del agasajo, que estuvo organizado por el gerente de Noticias Carlos Cortez, en los estudios del canal se proyectó un video que repasó las coberturas más importantes del medio a lo largo de estas seis décadas.

Entre las imágenes más impactantes se vio la caída de Charly García desde el Pent House del Hotel Aconcagua a una pileta en 2008, episodio que Canal 7, a través de Raquela, fue el único medio en registrar.

También se recordó la cobertura en Chile durante el rescate de los 33 mineros chilenos en 2010, que incluyó una entrevista exclusiva con uno de ellos y la revelación de la historia del "minero 34", aquel que no subió por casualidad y cuya historia conmovió al mundo, siendo retratado en diversas películas.

Y los logros deportivos más impactantes de los últimos años, como los campeonatos ganados por los clubes de fútbol mendocinos: Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia. También los hitos del boxeo.

canal 7 festejo 65 años 12 La historia de Canal 7 proyectada en un video.

Además, se revivió la primera transmisión de la historia realizada por un canal de televisión desde la cumbre del Aconcagua, un hecho que demostró la capacidad técnica y el espíritu emprendedor de Canal 7.

Ese se recordó junto con la transmisión de la periodista Marcela Navarro desde la Antártida. El cruce al aire de dos puntos extremos del continente en una hazaña periodística sin precedentes.

Romanello: memoria viva de 65 años de historia

En el imaginario popular mendocino, pensar en Canal 7 es pensar automáticamente en Marcelo Romanello. Su voz y su rostro son inseparables de la historia del canal.

Romanello estuvo a cargo de recordar la inundación que sufrió Mendoza el 4 de enero de 1970, cuando una tormenta devastadora provocó severos daños. El agua bajaba con un caudal nunca antes visto que hizo colapsar el dique Frías, en el límite entre Capital y Godoy Cruz, y Canal 7 se convirtió en el medio que pudo informar en medio del caos.

Romanello recordó que vivía en el centro y que cruzó la calle San Martín para entrar al viejo estudio. "Me encontré con Luis Héctor Carrizo, el locutor de ese momento, en la cabina. Le dije: '¿Che, qué pasa?'. Y ahí nomás nos pusimos a trabajar", relató.

Con uno de los operadores que estaba en el estudio bajamos con dos cámaras "de las de antes" y nos pusimos a transmitir. Uno de los primeros hitos del canal.

canal 7 festejo 65 años 14 Marcelo Romanello, Sergio Suárez y Noelia Nieto.

Otro de los momentos que revivió fue el recuerdo del terremoto del 26 de enero de 1985, a las 00.06. Romanello estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando se enteró de la tragedia. Sin dudarlo, se acercó hasta una radio para comunicarse en vivo con Mendoza y preguntarles a sus colegas qué estaba pasando. La vocación por el periodismo por encima de todo.

"Ante tanta gente quiero decir algo. Este canal ha sido, es y será una familia. Y ver cómo ha evolucionado, ver como trabajan y todo lo que han hecho en este último tiempo, realmente es impresionante y me emociona muchísimo", señalò, quien estuvo en televisión desde el 7 de febrero de 1968 -interrumpido por la dictadura militar- hasta 2009.

La primera transmisión de Canal 7 recordada en la proyección

La proyección preparada para que disfruten los presentes recordó los inicios del Canal. La historia contó que el 7 de febrero de 1961 se hizo realidad la primera transmisión de televisión de Mendoza y de la región. Ese día, el medio entraba al hogar de los mendocinos y se instalaba como un familiar más

Aquel 7 de febrero, a las 20.47, el locutor Julio Rafael Rojo abría la primera transmisión oficial. Lo primero que pudieron disfrutar aquellos que tenían su aparato de TV en casa fue un un show de ballet.

El joven canal salió al aire con un transmisor de 15 kilowatts de potencia, que le permitía tener un alcance de 60 kilómetros y una cobertura potencial de 650.000 televidentes.

Durante la década del '60, las caras más conocidas de la pantalla del 7 eran Lila Levinson, Juan Carlos Morales, Juan Carlos Miró y Mónica Mores. Informado era el nombre del noticiero en el que las crónicas eran escritas y leídas al aire por los periodistas; acompañadas por imágenes grabadas.

Marcelo Ortiz y la anécdota de los 33 mineros

Marcelo Ortiz también repasó sus años en Canal 7, su familia, según aclaró, un periodista todoterreno. Uno de los hechos periodísticos que le tocó cubrir fue la transmisión del rescate de los 33 mineros chilenos, en 2010.

canal 7 festejo 65 años 6 Marcelo Ortiz, histórico del Canal 7.

Pero la cobertura no terminó con la transmisión. Ortiz logró entrevistar a uno de los rescatados, Mario Gómez, aunque con una particularidad. El minero quería hablar pero pidió que también se entrevistara al "número 34", aquel trabajador que quedó fuera del derrumbe por casualidad.

"Cuando terminamos la transmisión, se me acerca Mario Gómez y me dice: 'Marcelo, te quiero regalar algo'. Y me regaló la bandera de los 33 mineros que tenía ahí", relató visiblemente emocionado. "La tengo en mi casa, enmarcada. Me regaló esa bandera, que es única, y me quedé con ella como uno de los tesoros más valiosos de mi carrera", contó Ortiz.

Las palabras de los que todavía están en la pantalla

Noelia Nieto, conductora del noticiero de Canal 7 al mediodía, recordó emocionada que lleva 20 años trabajando en el medio. "Lo que he podido vivenciar acá es cómo, a lo largo de los años, hemos logrado trabajar en equipo. Esa compañera o ese compañero de todos los días son, de alguna forma, ejemplos que uno lleva consigo", expresó con la voz quebrada al ver reunidas a tantas figuras que la acompañaron.

Julián Imazio, conductor del Noticiero Central y de Séptimo Día, describió su paso por Canal 7 como "un privilegio que todo periodista de la provincia quisiera tener". Destacó el ambiente de compañerismo y amistad que se respira en el multimedios: "Acá no solo trabajás, sentís la alegría de formar parte de algo más grande".

canal 7 festejo 65 años 16 Marcela Navarro, Carlos Hernández, Noelia Nieto, Julián Imazio y Marisol Benegas.

Marisol Benegas, compañera de conducción de Imazio, hizo un repaso de su trayectoria: tituladora, editora, productora, movilera y ahora conductora. "He pasado por todas las tareas, pero siempre disfrutando, porque este canal es una familia hermosa", aseguró con una sonrisa.

Los hitos del Canal 7, repasados en la proyección

Además de los hitos periodísticos mencionados, en el acto de festejo por los 65 años de Canal 7 se repasaron los múltiples premios Martín Fierro que el medio ha cosechado a lo largo de su historia, reconocimientos que avalan la calidad y el compromiso del periodismo mendocino.

También se destacó el premio Fopea que ganó la periodista Sofía Fernández por su valiente investigación sobre el Caso Próvolo, un trabajo que puso en evidencia abusos sistemáticos en la Iglesia Católica y que tuvo un impacto profundo en la sociedad.

canal 7 festejo 65 años 4 Sofía Fernández y su premio de FOPEA.

Entre los presentes estuvo el camarógrafo Daniel Raquela, protagonista de uno de los momentos más impactantes de la televisión argentina: fue él quien grabó la caída de Charly García desde el pent house del Hotel Aconcagua, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que solo Canal 7 pudo registrar.

canal 7 festejo 65 años 2 Daniel Raquela, el camarógrafo que filmó a Charly García saltando de un noveno piso, junto a Sergio Suárez y Noelia Nieto.

canal 7 festejo 65 años 3 La caída de Charly Garcia filmada por Daniel Raquela, ex camarógrafo de Canal 7.

Otro de los orgullos del canal es "Crónicas Bajo el Agua", el ciclo de documentales y expediciones inmersivas producido por Canal 7 y liderado por la periodista Marcela Navarro junto a un equipo de buzos profesionales. El programa explora cuevas subterráneas, ríos y lagos ocultos en Mendoza, mostrando imágenes inéditas y transmitiendo en vivo la biodiversidad y geología subacuática con un enfoque ambiental que pone en valor el patrimonio natural de la provincia.

Sociales del festejo de Canal 7

canal 7 festejo 65 años 1 Daniel Fiochetta, Carlos Hernández, Marcelo Ortiz y Jorge Martínez.

canal 7 festejo 65 años 8 Luis Mesa, Willy Ferrer, Carlos Roldán y Alberto Godoy.

canal 7 festejo 65 años 11 Federico Kahr, cónsul de Austria, Susy Alcaraz, Jorge Martínez y Roberto Di Gregorio.

canal 7 festejo 65 años 17 Carlos Roldán, Antonio Alfano, Carlos Vásquez y Oscar Sáez.

canal 7 festejo 65 años 8 Parte del equipo que hizo cumbre en el Aconcagua, a la vez que se transmitía en vivo por primera vez en la historia. En la foto Gerardo Tejeda, Felicitas Oyhenart, el médico Ignacio Rogé siendo entrevistados por Sergio Suárez y Noelia Nieto.

canal 7 festejo 65 años Federico Kruger y la diva de Ornella Ferrara.

canal 7 festejo 65 años (2) Roberto Digregorio (ex jefe de producción y programación) junto a Itatí Ahumada y Susana Alcaraz, quienes trabajaron en administración.

canal 7 festejo 65 años3 Antes de la proyección se vivió un momento de relax y camaradería, en las instalaciones de Canal 7.

canal 7 festejo 65 años4 Marcelo Ortiz entrevista a Cristina Rodríguez, dos ex conductores del canal.

canal 7 festejo 65 años 5 Alberto Godoy, Jorge Serrano, Alberto Giordano, Fernando Díaz, Jorge Cacuri, Antonio Alfano, Itatí Ahumada, Oscar Martínez, Carlos Vásquez y Orestes Sáenz.

canal 7 festejo 65 años 6 Marcelo Romanello entrevista a una ex compañera del Noticiero, Viviana García Sotelo.