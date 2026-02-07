Figuras del periodismo mendocino, técnicos que estuvieron desde 1961, camarógrafos y empleados de diversas áreas, quienes forjaron la historia de Canal 7, se reencontraron en los estudios ubicados en la calle Manuel A. Sáez y Acceso Norte para celebrar los 65 años del medio de comunicación.
Canal 7 cumplió 65 años y propició un emotivo reencuentro con figuras y empleados que hicieron historia
Periodistas, técnicos y empleados de diversas áreas se reencontraron para recordar coberturas importantes, premios y anécdotas que convirtieron al canal en un símbolo
Algunos de ellos no pisaban las instalaciones desde hace décadas y las recorrieron con nostalgia, recordando cada rincón y la evolución de un canal que fue testigo de sus mejores años profesionales.
Fue una amalgama entre generaciones: los veteranos del medio se reencontraron con quienes hoy continúan el legado que ellos construyeron. Los más antiguos saludaban con orgullo a las nuevas caras de la pantalla. "Yo te veo siempre", se escuchaba entre abrazos y sonrisas.
El motivo fue claro: celebrar los 65 años de Canal 7 entre compañeros y ex compaeros, repasando coberturas de noticias políticas, sociales, económicas, policiales, deportivas y de espectáculos.
Algunos de los técnicos presentes fueron: Jorge Carlos Serrano, Susana Alcaraz, Alberto Giordano e Itatí del Carmen Ahumada. También asistió el camarógrafo que logró la imagen de Charly García lanzándose a una pileta desde noveno piso del Hotel Aconcagua: Daniel Raquela.
En tanto, Marcelo Romanello, Viviana García Sotelo, Oscar “El Chino” Zavala, Marcelo Ortiz, Laura Carbonari, Cristina Rodríguez y María Eugenia Romá fueron las figuras que dijeron presente y que, en emotivas entrevistas, recordaron las vivencias que marcaron sus carreras.
Luego del agasajo, que estuvo organizado por el gerente de Noticias Carlos Cortez, en los estudios del canal se proyectó un video que repasó las coberturas más importantes del medio a lo largo de estas seis décadas.
Entre las imágenes más impactantes se vio la caída de Charly García desde el Pent House del Hotel Aconcagua a una pileta en 2008, episodio que Canal 7, a través de Raquela, fue el único medio en registrar.
También se recordó la cobertura en Chile durante el rescate de los 33 mineros chilenos en 2010, que incluyó una entrevista exclusiva con uno de ellos y la revelación de la historia del "minero 34", aquel que no subió por casualidad y cuya historia conmovió al mundo, siendo retratado en diversas películas.
Y los logros deportivos más impactantes de los últimos años, como los campeonatos ganados por los clubes de fútbol mendocinos: Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y Gimnasia. También los hitos del boxeo.
Además, se revivió la primera transmisión de la historia realizada por un canal de televisión desde la cumbre del Aconcagua, un hecho que demostró la capacidad técnica y el espíritu emprendedor de Canal 7.
Ese se recordó junto con la transmisión de la periodista Marcela Navarro desde la Antártida. El cruce al aire de dos puntos extremos del continente en una hazaña periodística sin precedentes.
Romanello: memoria viva de 65 años de historia
En el imaginario popular mendocino, pensar en Canal 7 es pensar automáticamente en Marcelo Romanello. Su voz y su rostro son inseparables de la historia del canal.
Romanello estuvo a cargo de recordar la inundación que sufrió Mendoza el 4 de enero de 1970, cuando una tormenta devastadora provocó severos daños. El agua bajaba con un caudal nunca antes visto que hizo colapsar el dique Frías, en el límite entre Capital y Godoy Cruz, y Canal 7 se convirtió en el medio que pudo informar en medio del caos.
Romanello recordó que vivía en el centro y que cruzó la calle San Martín para entrar al viejo estudio. "Me encontré con Luis Héctor Carrizo, el locutor de ese momento, en la cabina. Le dije: '¿Che, qué pasa?'. Y ahí nomás nos pusimos a trabajar", relató.
Con uno de los operadores que estaba en el estudio bajamos con dos cámaras "de las de antes" y nos pusimos a transmitir. Uno de los primeros hitos del canal.
Otro de los momentos que revivió fue el recuerdo del terremoto del 26 de enero de 1985, a las 00.06. Romanello estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando se enteró de la tragedia. Sin dudarlo, se acercó hasta una radio para comunicarse en vivo con Mendoza y preguntarles a sus colegas qué estaba pasando. La vocación por el periodismo por encima de todo.
"Ante tanta gente quiero decir algo. Este canal ha sido, es y será una familia. Y ver cómo ha evolucionado, ver como trabajan y todo lo que han hecho en este último tiempo, realmente es impresionante y me emociona muchísimo", señalò, quien estuvo en televisión desde el 7 de febrero de 1968 -interrumpido por la dictadura militar- hasta 2009.
La primera transmisión de Canal 7 recordada en la proyección
La proyección preparada para que disfruten los presentes recordó los inicios del Canal. La historia contó que el 7 de febrero de 1961 se hizo realidad la primera transmisión de televisión de Mendoza y de la región. Ese día, el medio entraba al hogar de los mendocinos y se instalaba como un familiar más
Aquel 7 de febrero, a las 20.47, el locutor Julio Rafael Rojo abría la primera transmisión oficial. Lo primero que pudieron disfrutar aquellos que tenían su aparato de TV en casa fue un un show de ballet.
El joven canal salió al aire con un transmisor de 15 kilowatts de potencia, que le permitía tener un alcance de 60 kilómetros y una cobertura potencial de 650.000 televidentes.
Durante la década del '60, las caras más conocidas de la pantalla del 7 eran Lila Levinson, Juan Carlos Morales, Juan Carlos Miró y Mónica Mores. Informado era el nombre del noticiero en el que las crónicas eran escritas y leídas al aire por los periodistas; acompañadas por imágenes grabadas.
Marcelo Ortiz y la anécdota de los 33 mineros
Marcelo Ortiz también repasó sus años en Canal 7, su familia, según aclaró, un periodista todoterreno. Uno de los hechos periodísticos que le tocó cubrir fue la transmisión del rescate de los 33 mineros chilenos, en 2010.
Pero la cobertura no terminó con la transmisión. Ortiz logró entrevistar a uno de los rescatados, Mario Gómez, aunque con una particularidad. El minero quería hablar pero pidió que también se entrevistara al "número 34", aquel trabajador que quedó fuera del derrumbe por casualidad.
"Cuando terminamos la transmisión, se me acerca Mario Gómez y me dice: 'Marcelo, te quiero regalar algo'. Y me regaló la bandera de los 33 mineros que tenía ahí", relató visiblemente emocionado. "La tengo en mi casa, enmarcada. Me regaló esa bandera, que es única, y me quedé con ella como uno de los tesoros más valiosos de mi carrera", contó Ortiz.
Las palabras de los que todavía están en la pantalla
Noelia Nieto, conductora del noticiero de Canal 7 al mediodía, recordó emocionada que lleva 20 años trabajando en el medio. "Lo que he podido vivenciar acá es cómo, a lo largo de los años, hemos logrado trabajar en equipo. Esa compañera o ese compañero de todos los días son, de alguna forma, ejemplos que uno lleva consigo", expresó con la voz quebrada al ver reunidas a tantas figuras que la acompañaron.
Julián Imazio, conductor del Noticiero Central y de Séptimo Día, describió su paso por Canal 7 como "un privilegio que todo periodista de la provincia quisiera tener". Destacó el ambiente de compañerismo y amistad que se respira en el multimedios: "Acá no solo trabajás, sentís la alegría de formar parte de algo más grande".
Marisol Benegas, compañera de conducción de Imazio, hizo un repaso de su trayectoria: tituladora, editora, productora, movilera y ahora conductora. "He pasado por todas las tareas, pero siempre disfrutando, porque este canal es una familia hermosa", aseguró con una sonrisa.
Los hitos del Canal 7, repasados en la proyección
Además de los hitos periodísticos mencionados, en el acto de festejo por los 65 años de Canal 7 se repasaron los múltiples premios Martín Fierro que el medio ha cosechado a lo largo de su historia, reconocimientos que avalan la calidad y el compromiso del periodismo mendocino.
También se destacó el premio Fopea que ganó la periodista Sofía Fernández por su valiente investigación sobre el Caso Próvolo, un trabajo que puso en evidencia abusos sistemáticos en la Iglesia Católica y que tuvo un impacto profundo en la sociedad.
Entre los presentes estuvo el camarógrafo Daniel Raquela, protagonista de uno de los momentos más impactantes de la televisión argentina: fue él quien grabó la caída de Charly García desde el pent house del Hotel Aconcagua, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que solo Canal 7 pudo registrar.
Otro de los orgullos del canal es "Crónicas Bajo el Agua", el ciclo de documentales y expediciones inmersivas producido por Canal 7 y liderado por la periodista Marcela Navarro junto a un equipo de buzos profesionales. El programa explora cuevas subterráneas, ríos y lagos ocultos en Mendoza, mostrando imágenes inéditas y transmitiendo en vivo la biodiversidad y geología subacuática con un enfoque ambiental que pone en valor el patrimonio natural de la provincia.