En medio de la fuerte repercusión por la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó bajarle el tono a la polémica y desmentir versiones de manipulación en los datos oficiales.
Caputo dijo que Lavagna "se fue de manera amigable" y descartó cambios en la medición del INDEC
"No estamos de acuerdo con cambiar el índice (IPC) ahora" en el INDEC, sentenció Luis Caputo y dijo que la inflación de enero será similar a la de diciembre
En una entrevista televisiva, el funcionario reveló detalles de la salida del economista y fijó la postura del Gobierno sobre la medición del costo de vida.
Marcos Lavagna tuvo una salida "sin polémicas"
Luis Caputo fue enfático al asegurar que el alejamiento de Marcos Lavagna del INDEC se dio en excelentes términos. "Marco se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente", afirmó. Para respaldar sus dichos, el ministro reveló un mensaje de texto reciente del propio Lavagna: "Tengo un mensaje de Marco diciéndome: 'Toto, lamentables todos los rumores falsos que están corriendo, decime si querés que haga algo'".
El titular del Palacio de Hacienda descartó presiones externas, señalando que "no hubo presión del FMI para que se cambie el índice". Según su visión, el recambio responde a una diferencia de criterios sobre el timing para implementar la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras Lavagna consideraba que enero era el momento adecuado, para el Ejecutivo el proceso de desinflación aún debe consolidarse.
No habrá nuevo índice por ahora
El ministro confirmó. en la entrevista con LN+, que el Gobierno decidió suspender la aplicación del nuevo IPC impulsado por la gestión anterior del organismo. El argumento central es que los hábitos de consumo han cambiado drásticamente tras la pandemia y que aplicar una nueva base sin una encuesta actualizada generaría distorsiones.
"Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice", explicó Luis Caputo. "Lo lógico es terminar con el proceso de desinflación y después hacer otra Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que refleje los cambios reales de consumo". De esta forma, el Gobierno ratificó que se seguirá utilizando la metodología actual para garantizar la comparación de "peras con peras".
Respecto al dato de enero, el ministro adelantó que el número oficial "sería similar al de diciembre", sin dar mayores precisiones técnicas.
Respuesta a las críticas y defensa de la gestión
La entrevista también dejó espacio para la confrontación. Caputo fue lapidario con su exviceministro, Joaquín Cottani, quien recientemente había cuestionado el manejo del INDEC. "No le presto atención a lo que dice. Lo puse porque me lo pidió Cavallo y lamentablemente no funcionó. Ahora se la pasa por los medios para desacreditarnos", disparó el ministro.
Asimismo, defendió el perfil del sucesor de Lavagna, Pedro Lines, a quien calificó como un técnico "intachable" y "respetadísimo" dentro de la institución.
El frente empresario: Techint y textiles
En otro orden, Luis Caputo se refirió al conflicto con el Grupo Techint por una licitación perdida frente a una empresa india. Aseguró haber conversado personalmente con Paolo Rocca y aclaró que no hubo "competencia desleal", sino que se respetaron los pliegos de una licitación privada que no permitía reofertar.
Finalmente, volvió a apuntar contra el sector textil en el marco de la apertura comercial: "Hoy la ropa es mucho más barata y los empresarios reconocen que pueden competir. Si hace cinco años te cobraban cinco veces más, era por una economía cerrada que no servía", concluyó.