El uso de chalecos antibalas será obligatorio para los fiscales de San Juan en causas complejas

En un giro histórico para la justicia de San Juan, el Ministerio Público Fiscal anunció la implementación obligatoria de chalecos antibalas para sus fiscales. La medida, coordinada junto a la Secretaría de Seguridad, marca un punto de inflexión en los protocolos de protección para quienes encabezan la lucha contra el delito en la provincia.
El anuncio, calificado como "inédito" por las autoridades, contempla la entrega inicial de 40 equipos de protección balística. Esta decisión responde al incremento de la complejidad en las causas judiciales y a la necesidad de resguardar la integridad física de los funcionarios durante procedimientos en el territorio, allanamientos y operativos vinculados a delitos graves, como el narcotráfico.
Detalles del equipamiento de los chalecos antibalas en San Juan
Los chalecos adquiridos cuentan con especificaciones técnicas de alta seguridad para garantizar la movilidad y protección de los fiscales:
- Marca y Modelo: SEATLE S.A., modelo FORCE 10.
- Material: Confeccionados en poliéster de color negro con paneles de material balístico de Kevlar.
- Nivel de Protección: Certificación RB-3 según la normativa nacional vigente, lo que les permite resistir impactos de proyectiles de armas de fuego de puño de uso común.
- Versatilidad: Los equipos son de diseño unisex, adaptándose a la fisonomía de todos los integrantes del cuerpo de fiscales.
Un cambio de paradigma
Hasta este anuncio, el uso de este tipo de elementos de seguridad estaba reservado exclusivamente a las fuerzas policiales. Con esta disposición, San Juan se alinea con estándares de seguridad implementados en jurisdicciones de alta conflictividad, como Rosario o el conurbano bonaerense, reconociendo que la figura del fiscal se ha vuelto un blanco de exposición creciente en las investigaciones penales modernas.
La entrega oficial de los elementos se realizó esta semana en el Anexo de la Legislatura provincial, simbolizando un respaldo institucional al trabajo de los fiscales en escenarios donde el riesgo personal es una variable cada vez más presente.
"Esta protección no es solo un elemento técnico, sino un respaldo al compromiso con la justicia en escenarios donde cualquier paso en falso puede ser peligroso", señalaron fuentes judiciales tras el anuncio.