El uso de chalecos antibalas será obligatorio para los fiscales de San Juan en causas complejas

Certificación según la normativa nacional vigente, lo que les permite resistir impactos de proyectiles de armas de fuego de puño de uso común. Versatilidad: Los equipos son de diseño unisex, adaptándose a la fisonomía de todos los integrantes del cuerpo de fiscales.

Un cambio de paradigma

Hasta este anuncio, el uso de este tipo de elementos de seguridad estaba reservado exclusivamente a las fuerzas policiales. Con esta disposición, San Juan se alinea con estándares de seguridad implementados en jurisdicciones de alta conflictividad, como Rosario o el conurbano bonaerense, reconociendo que la figura del fiscal se ha vuelto un blanco de exposición creciente en las investigaciones penales modernas.

La entrega oficial de los elementos se realizó esta semana en el Anexo de la Legislatura provincial, simbolizando un respaldo institucional al trabajo de los fiscales en escenarios donde el riesgo personal es una variable cada vez más presente.

"Esta protección no es solo un elemento técnico, sino un respaldo al compromiso con la justicia en escenarios donde cualquier paso en falso puede ser peligroso", señalaron fuentes judiciales tras el anuncio.