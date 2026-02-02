Renunció Marco Lavagna a la dirección del INDEC en la antesala del nuevo índice de precios

Marco Lavagna, economista de extracción peronista y vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido al frente del INDEC el 30 de diciembre de 2019. Su gestión estuvo atravesada por la continuidad del proceso de normalización y fortalecimiento de las estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados tras la intervención del organismo durante los años kirchneristas.

El INDEC y el nuevo Índice de Precios al Consumidor

La renuncia coincide con un momento técnico clave para el instituto: la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor. El nuevo IPC se dará a conocer el próximo martes 10, con los datos de enero de este año. El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que el dato rondaría el 2,5%.

La actualización incorpora la clasificación Coicop 2018, que amplía a 13 las divisiones de relevamiento, al sumar el rubro “Seguros y servicios financieros”, y adopta la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 para actualizar las ponderaciones de consumo.

El Banco Central anticipó que el nuevo índice del INDEC para medir la inflación será menos sensible a movimientos en el precio del dólar pero estará más influido por subas de tarifas, alquileres, expensas y aumentos salariales.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE INDEC. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Desde el sindicato reclamaron, una vez más, un “INDEC independiente del poder político”.

La salida se da en medio de una ola de renuncias en organismos clave que el Gobierno enmarca en una “reorganización”. En las últimas semanas hubo cambios en la UIF, Transporte, la SIDE, entre otros cambios.

