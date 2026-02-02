Proyectos de Rus y de Tadeo quedaron sobre la mesa en una Legislatura que vuelve "light"

Los proyectos de educación, en tanto, tienen que ser tratados por el Senado en las comisiones de Asuntos Sociales, Educación y Asuntos Constitucionales.

El proyecto de Rus que quedó listo para ser aprobado en Diputados

Se trata de una reforma del Código Procesal Penal que agiliza la aplicación de penas cuando el sujeto es atrapado infraganti. La iniciativa obtuvo despacho en diciembre y quedó lista para ser votada en las primeras sesiones del año.

El objetivo del Ministerio de Seguridad es fortalecer la respuesta penal y agilizar la aplicación de penas y abordajes específicos en casos donde el imputado es sorprendido en el momento del hecho, especialmente en delitos menores como robos, hurtos o encubrimientos, que suelen contar con evidencia inmediata.

policia delincuente detenido robo centro 2 Foto: Gentileza

La propuesta crea áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal para el tratamiento de este tipo de casos.

La reforma de García Zalazar, un pendiente del Senado

Los proyectos educativos son dos, aunque conexos. Ingresaron al Senado a mediados de diciembre y no alcanzaron a ser tratados en comisión; por lo que la tarea comenzará por allí este año.

Las iniciativas presentadas por la DGE apuntan a regular los jardines de infantes de gestión privada que reciben a niños de 45 días a 3 años, y que los alumnos queden incorporados al sistema GEI (Gestión Educativa Integral Mendoza).

De esa manera, pasarían a formar parte del engranaje educativo provincial, podrían, se especula, ser más sustentables económicamente; y fortalecer la universalización de las salitas de 3 años, que es el objetivo central del Gobierno en Educación para este año.

salitas dge jardin nivel inicial escuelas.jpg

El proyecto consiste, a grandes rasgos, en la creación de un espacio de supervisores que dependan de los Centros Educativos de la Primera Infancia (CEPI) para que estas instituciones privadas –las llamadas guarderías- puedan acceder a los mismos derechos y obligaciones que tienen los dependientes de la DGE.

Entre la vieja Legislatura y la campaña electoral

Las elecciones 2025 dejaron electos a los nuevos diputados y senadores que pasarán a formar parte de la Legislatura provincial. Sin embargo, todos ellos aún no entran en funciones. El recambio del 50% de ambas cámaras se realizará recién en la previa de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, fecha en la que inicia el período de sesiones ordinarias en Mendoza.

Mientras tanto, se mantiene la misma conformación legislativa del año pasado. Y hasta tanto no se produzca el cambio, el Poder Legislativo no espera el ingreso de grandes proyectos por parte del oficialismo.

Por otra parte, febrero mantiene enfocada a buena parte de la política en las elecciones que faltan para cerrar el proceso electoral: las municipales en los 6 departamentos que desdoblaron y aún tienen que elegir concejales.

Así, de aquí hasta el 22, oficialismos y oposiciones estarán bien ocupados entre anuncios, actos y visitas a obras y caminatas de campaña.

La primera agenda del 2026 en Diputados

diputados legislatura

Durante la primera mañana de trabajo legislativo del año, se reunirán 4 comisiones de Diputados: Desarrollo Social; Economía, Energía, Minería e Industrias; Cultura y Educación; y Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas.