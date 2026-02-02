ANMAT habilitó la importación de equipamiento usado médico para clínicas y hospitales

Con el nuevo esquema, el acceso a este tipo de equipamiento en mejores condiciones tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes, al permitir a los centros de salud modernizar su infraestructura de forma más ágil.

Lugones: “Más acceso al equipamiento, mejor atención para los pacientes”

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, explicó que la nueva normativa de la ANMAT ordena el régimen de importación , publicada en el Boletín Oficial, facilita el ingreso de equipamiento médico usado y reacondicionado, siempre que sea seguro y de calidad.

“Con el foco puesto en ampliar el acceso a equipos médicos para mejorar la atención de los pacientes, la nueva norma facilita el ingreso de equipamiento usado y reacondicionado, seguro y de calidad”, afirmó también a través de la red social X.

Captura Sturzenegger Lugones

Lugones sostuvo que, hasta el momento, los centros de salud más pequeños tenían opciones limitadas para incorporar tecnología y, en muchos casos, se veían obligados a adquirir equipos con varios años de antigüedad. “Importar equipamiento médico usado era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades. Con esta normativa, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad, lo que permitirá mejorar diagnósticos y tratamientos y reducir derivaciones que demoran la atención y perjudican a los pacientes”, agregó.

Finalmente, el ministro destacó que “el nuevo esquema es simple y transparente, con reglas claras para promover la libertad de mercado y garantizar que la innovación en salud llegue a todo el país”.

Fuentes: Boletín Oficial y Agencia Noticias Argentinas