Javier Milei redobló la apuesta, volvió a cruzar a Paolo Rocca y habló de "empresariado prebendario"

En la misma línea, Milei volvió a apodar al empresario como “Don Chatarrín”, retomando las palabras de un militante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego: “Parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral. Perdieron la apuesta. El esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político. Domadísimo Don Chatarrín”.

El conflicto entre el Gobierno y el dueño del Grupo Techint se originó a partir de la licitación de caños para un gasoducto en Vaca Muerta, que la compañía perdió frente a una firma de origen indio. La tensión escaló cuando trascendió que Techint analizaba la posibilidad de avanzar con un recurso antidumping.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también intervino en la discusión pública y defendió la decisión oficial. Según explicó, la propuesta de la empresa ganadora fue un 40% más baja que la presentada por la firma que encabeza Paolo Rocca.

Techint despidió a 1450 empleados. El gobierno dictó la conciliación obligatoria. (Foto: Archivo)

El origen de la polémica

El miércoles, Javier Milei ya había apuntado contra sectores del periodismo, la política y la economía que cuestionaron la adjudicación de caños a una empresa china. “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió en X.

Poco después, el Presidente respaldó públicamente la postura de Federico Sturzenegger, quien había salido a justificar la adjudicación a la empresa extranjera en detrimento de Techint, el único fabricante local de tubos de acero. En un extenso mensaje, el ministro cuestionó el argumento de que la licitación debía resolverse a favor de la empresa nacional por su condición de productora local.

“Escucho a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico. Si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos?”, planteó Sturzenegger, aunque aclaró que “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.

El funcionario puso el foco en el precio y aseguró que la oferta de Techint fue 40% más cara que la de su competidor. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, sostuvo. Además, advirtió que, dado que el precio del gas está regulado, ese mayor costo “hubiera terminado impactando en un precio más alto de la energía para miles de empresas —incluidas pymes— y para los consumidores”. “Es el ‘costo argentino’, como le dicen”, concluyó.