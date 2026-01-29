Javier Milei designó por decreto a 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina"

año de la grandeza argentina Todas las documentaciones oficiales nacionales deberán llevar la leyenda "Año de la Grandeza Argentina". Foto: Noticias Argentinas

Los argumentos del decreto

“Que las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, se indicó en uno de los fragmentos del decreto.

En los considerandos del texto se hizo hincapié en las “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

“En este nuevo año cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República”, se indica.

Para el gobierno, “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

El gobierno ya le había puesto una denominación oficial al 2024 y 2025, de la misma forma en que ahora decidió hacer lo propio con el 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”.

El 2024, el primero de la era Milei, había sido declarado como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, mientras que 2025 fue nombrado como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.