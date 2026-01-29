Feriados 2026 en Argentina en el gobierno de Milei: cuándo es el próximo fin de semana largo

Cuando ya está por terminar el primer mes del 2026 y el calendario oficial del año con todos los feriados del gobierno de Javier Milei ya está resuelto, falta cada vez menos para el próximo y esperado feriado nacional, que en este caso dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.
En total serán 12 fines de semana largos los que tenga el 2026, contando aquellos conformados por “días no laborales con fines turísticos”.
En este marco, a excepción de septiembre, todos los meses contarán con algún descanso extendido con feriados incluidos. El último feriado nacional fue justamente el primer del año: el 1 de enero de 2026.
Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
El próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales. Este año toca el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 de febrero y hasta el mencionado martes 17.
Calendario nacional de feriados de 2026 del gobierno de Milei
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre