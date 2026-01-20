Se viene el primer fin de semana largo: cuándo es el próximo feriado en Argentina

El 2026 está en marcha y muchos argentinos se preguntan cuándo es el primer fin de semana largo en el país. El gobierno nacional ya dio a conocer los feriados del año y es inminente el arribo de un descanso extra largo (XL) de cuatro días.
Con el calendario oficial de feriados, contando aquellos conformados por los "días no laborales con fines turísticos", en Argentina tendremos un total de 12 fines de semana largos durante el año.
En ese sentido, a excepción de septiembre, todos los meses contarán con algún descanso extendido gracias a un fin de semana largo. El último feriado nacional fue el 1 de enero, que justamente es el primero del calendario.
Fin de semana largo: cuánto falta para los próximos feriados
El gobierno nacional estableció que el primer fin de semana largo del 2026 en el país será en febrero. Con los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17, muchos argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo (XL) de cuatro días sumando el sábado 14 y el domingo 15.
En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/jefatura/feriados-nacionales-2026) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables con fines turísticos.
- Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.
- Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.
Calendario nacional de feriados 2026
A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables:
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.