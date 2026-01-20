Se viene el primer fin de semana largo: cuándo es el próximo feriado en Argentina

Calle Sarmiento renovada en Ciudad de Mendoza, locales gastronómicos El 2026 tendrá doce fin de semana largos producto de feriados inamovibles y trasladables, días no laborables y jornadas con fines turísticos. Los mismos estarán compuestos de tres y cuatro días, dependiendo los casos. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Fin de semana largo: cuánto falta para los próximos feriados

El gobierno nacional estableció que el primer fin de semana largo del 2026 en el país será en febrero. Con los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17, muchos argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo (XL) de cuatro días sumando el sábado 14 y el domingo 15.

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/jefatura/feriados-nacionales-2026) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables con fines turísticos.

nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399. Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

Feriados 2026 primer trimestre El calendario de feriados nacionales marca las festividades del 2026.

Calendario nacional de feriados 2026

A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables: