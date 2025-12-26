Milei oficializó los feriados no laborables del 2026: cuáles son y cuándo

El gobierno nacional del presidente Javier Milei oficializó los feriados del 2026 y mediante la Resolución 164/2025, publicada este viernes 26 de diciembre en el Boletín Oficial, se dieron a conocer los días no laborables, que están destinados a promover la actividad turística y deben coincidir con los días lunes o viernes.
A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales según el informe firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Cuáles son y cuándo los feriados no laborables del 2026
El gobierno nacional de Javier Milei estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial.
Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extra largos, ya que, serán cuatro días consecutivos de descanso y se trata de una estrategia de Nación, que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.
- El día no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- El día no laborable del viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia
- Y, el día no laborable del lunes 7 de diciembre precede al feriado del 8 de diciembre cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María
Uno por uno: todos los feriados del 2026
En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.
Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.
El calendario de feriados 2026
Enero
- Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).