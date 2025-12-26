Milei oficializó los feriados no laborables del 2026: cuáles son y cuándo

Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extra largos, ya que, serán cuatro días consecutivos de descanso y se trata de una estrategia de Nación, que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.

El día no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia El día no laborable del viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia

del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia Y, el día no laborable del lunes 7 de diciembre precede al feriado del 8 de diciembre cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María

ola de calor verano mendoza pronóstico Los fin de semanas largos son muy importantes para el sector turístico del país, uno de los rubros más golpeados por la crisis económica. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Uno por uno: todos los feriados del 2026

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

El calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre