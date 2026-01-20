Asaltaron a una familia mendocina en Mar del Plata: se llevaron su casa rodante con ellos adentro

Cómo y dónde ocurrió el robo a la familia mendocina

Mapa robo Mar del Plata En el mapa puede verse la rotonda en donde fue asaltada la familia mendocina en Mar del Plata. Imagen: portal web 0223

El medio marplantese 0223 informó que el robo ocurrió este lunes 19 de enero por la noche, en la rotonda del Hipódromo (Ruta 226) donde la familia mendocina se había detenido para higienizarse.

Mientras la esposa de Matmud se estaba bañando dentro de la casilla rodante, y los hijos realizaban otras tareas, 3 delincuentes lo interceptaron para robarle la camioneta Toyota Hilux y la casilla rodante. Lo más traumático fue que se llevaron los vehículos con la familia adentro y después los obligaron a bajar en la ruta.

El hombre relató que él y su mujer quedaron por un lado y los niños por otro. Los niños fueron abandonados en medio de la ruta. Sin embargo, Jesús pudo comunicarse con la policía que intervino y logró reunir a la familia.

La camioneta apareció en un descampado de Mar del Plata

Casilla rodante familia mendocina La camioneta y la casilla aparecieron en un descampado del barrio La Herradura, en Mar del Plata. Imagen: portal web 0223

Más tarde, y luego de haber puesto a salvo a los 6 mendocinos, los policías continuaron buscando los vehículos.

Los encontraron en horas de la mañana de este martes en un descampado ubicado en el barrio La Herradura. Por supuesto les habían robado las pertenencias y el dinero que llevaban para sus vacaciones, ya que recién llegaban a Mar del Plata.

En diálogo con el portal web 0223, Matmud manifestó que "la situación fue de una película de terror" y destacó que sus hijos están muy asustados y se quieren volver a Mendoza.