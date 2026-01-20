Una familia mendocina fue asaltada en Mar del Plata, donde habían llegado para pasar sus vacaciones. No solo les robaron la camioneta y la casa rodante sino que los 3 delincuentes que llevaron adelante el robo se llevaron los vehículos con los integrantes adentro y luego los bajaron en el medio de la ruta. Todos son oriundos de San Rafael.
Asaltaron a una familia mendocina en Mar del Plata: se llevaron su casa rodante con ellos adentro
La familia mendocina fue despojada de sus dos vehículos y abandonados en medio de la ruta tras un violento robo ocurrido en Mar del Plata
Jesús Matmud dialogó con un medio marplatense y contó cómo fue despojado de sus pertenencias, pero más allá de esto, cómo vivió él, su esposa y sus 4 hijos un momento angustiante que nunca olvidarán.
"Mis hijos se quieren volver a Mendoza", declaró Matmud al diario 0223 de Mar del Plata.
Cómo y dónde ocurrió el robo a la familia mendocina
El medio marplantese 0223 informó que el robo ocurrió este lunes 19 de enero por la noche, en la rotonda del Hipódromo (Ruta 226) donde la familia mendocina se había detenido para higienizarse.
Mientras la esposa de Matmud se estaba bañando dentro de la casilla rodante, y los hijos realizaban otras tareas, 3 delincuentes lo interceptaron para robarle la camioneta Toyota Hilux y la casilla rodante. Lo más traumático fue que se llevaron los vehículos con la familia adentro y después los obligaron a bajar en la ruta.
El hombre relató que él y su mujer quedaron por un lado y los niños por otro. Los niños fueron abandonados en medio de la ruta. Sin embargo, Jesús pudo comunicarse con la policía que intervino y logró reunir a la familia.
La camioneta apareció en un descampado de Mar del Plata
Más tarde, y luego de haber puesto a salvo a los 6 mendocinos, los policías continuaron buscando los vehículos.
Los encontraron en horas de la mañana de este martes en un descampado ubicado en el barrio La Herradura. Por supuesto les habían robado las pertenencias y el dinero que llevaban para sus vacaciones, ya que recién llegaban a Mar del Plata.
En diálogo con el portal web 0223, Matmud manifestó que "la situación fue de una película de terror" y destacó que sus hijos están muy asustados y se quieren volver a Mendoza.